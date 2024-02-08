Італійська компанія Beretta досі постачає зброю до рф попри санкції – IrpiMedia та The Insider

Санкції не завадили російським компаніям купувати зброю італійських брендів завдяки тріангуляціям з країнами, що не входять до ЄС. Московська компанія-імпортер, пов'язана з "збройовим бароном" Михайлом Хубутією, контролюється групою Beretta. Про це йдеться у розслідуванні IrpiMedia та The Insider, передає УНН.

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За даними видання IrpiMedia, минулої осені, з 12 по 15 жовтня 2023 року, в столиці держави-агресорки пройшла міжнародна виставка зброярів "ОрелЕкспо". На цій експозиції свої зразки озброєння представили не лише російські компанії. Окрім автомату Калашникова відвідувачі "ОрелЕкспо" бачили й купували австрійські пістолети Glock, німецькі гвинтівки Blaser та американські карабіни Barrett. А також тут були й фінські гвинтівки марок Sako і Tikka, що належать історичній італійській фабриці Beretta.

Проаналізувавши державні імпортні сертифікати росії, IrpiMedia та The Insider виявили, що потік цивільної легкої зброї італійського виробництва до росії ніколи не припинявся, навіть після широкомасштабного вторгнення в Україну.

Журналісти зазначили, що торгівля зброєю тривала завдяки посередникам із третіх країн, ім’я яких не вказано в документах російського уряду, використаних для цього розслідування.

За підрахунками розслідувачів після 24 лютого 2022 року до росії надійшло 6254 рушниці й пістолети, а також 1107,6 тис. патронів італійського виробництва або італійських брендів. Переважно це мисливська зброя, але є також військові напівавтоматичні пістолети та снайперські гвинтівки.

Журналісти відзначають, що на росію тисне ембарго на постачання зброї. Згідно з накладеним обмеженням ЕС в рф не повинна потрапляти жодна зброя європейського виробництва, навіть для цивільного використання.

Згідно з даними IrpiMedia більшість поставленої у рф зброї та боєприпасів після початку війни, надходили з заводів групи Beretta, розкиданих по всьому Європейському Союзу, від Італії до Фінляндії, від Швеції до Німеччини.

Італійська компанія продовжує володіти більшістю акцій російського імпортера зброї, пов'язаного з "збройовим бароном Москви", мільярдером грузинського походження Михайлом Хубутієм, якого вважають близьким до Путіна. Беретта не відповіла на запитання IrpiMedia. – йдеться в розслідуванні журналістів.

В теорії жодна зброя європейського виробництва, навіть цивільного призначення, не повинна потрапити до росії. Втім, у медіа періодично з’являються розслідування, що спростовують дію цього обмеження.

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Раніше Investigate Europe писало про те, як у 2021 році з Італії до росії було доставлено зброю, гвинтівки та боєприпаси на суму майже 22 мільйони євро.

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Нагадаємо

У 2014 році після анексії Криму росією Європейський Союз запровадив санкції проти росії. Зокрема, заборонили й продаж зброї країні-аресорці. А після повномасштабного вторгнення росії в Україну санкційні заходи розширилися і посилилися. Кількість обмежень проти рф, і її бізнесу продовжує зростати по всьому світу з кожним роком.

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