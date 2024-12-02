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История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Киев  •  УНН

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В Броварах переселенец из Донецка создал уникальное кафе, где продают необычную шаурму и бесплатно выставляют картины художников. За два года в заведении было продано 80 картин, а сейчас бизнес расширяется благодаря гранту.

Бровары, один из крупнейших городов Киевской области, сегодня извести не только своей историей, инфраструктурой и активной культурной жизнью, но и созданием комфортных условий для развития бизнеса. Благодаря усилиям местных властей и поддержке предпринимателей, город уверенно занимает видное место среди общин с наиболее благоприятным бизнес-климатом в Украине. Одной из историй успеха в Броварах стала история развития кафе "Без назви", пишет УНН.

Программы поддержки бизнеса

В Броварах действуют многочисленные программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Как отмечает Броварской городской голова Игорь Сапожко, одной из основных задач общины является создание условий, в которых каждый предприниматель сможет реализовать свой потенциал.

"Наша задача-создать город возможностей. Мы стремимся помогать предпринимателям, которые хотят развивать свой бизнес, инвестировать в общество и создавать новые рабочие места", – рассказал УНН городской голова.

Среди действенных инициатив-льготные условия аренды коммунального имущества, специальные программы для предпринимателей, трудоустраивающих переселенцев, а также поддержка бизнеса в модернизации инфраструктуры.

Благодаря прозрачной политике и открытости к сотрудничеству, Бровары привлекают и международные инвестиции. Кроме того, местные предприниматели могут получить гранты для развития собственного бизнеса.

"Без назви"

Одним из примеров того, как вырасти из маленького кафе в серьезное заведение является кафе "Без назви" в Броварах. Владелец заведения Николай Головатый рассказал УНН, после начала войны он в 2015 году переехал из Донецка, и сразу пошел работать помощником брокера. В 2017 году получил статус внутренне перемещенного лица и открыл свой бизнес в направлении логистики. Позже решил открыть в городе небольшое кафе с вкусной, необычной шаурмой, для этого получил в Броварах микрогрант. На грантовые 250 тыс. грн он закупил необходимое оборудование.

"Идея пришла довольно давно, мне не хватало шаурмы в Броварах, у меня шаурма была с сыром "Дорблю", с четырьмя сырами, такая необычная. И я также заметил, что молодежи некуда пойти, чтобы это не очень било по карману - с девушкой где-то прогуляться, посидеть в заведении. Поэтому решил открыть кафе, назвать его "Без назви". Одна из причин, почему я решил так назвать –  чтобы молодой юноша, когда вел девушку на свидание, не говорил что это в шаурмическую "до Ашота", а говорил – там нет названия", - рассказал Головатый, добавив, что каждое блюдо – это их рецептурное изобретение.

Однако шаурма с разными видами сыра это не единственная особенность заведения.

"Также я очень большой сторонник искусства, сам к сожалению не рисую, но очень уважаю это. У нас в Броварах не было нигде выставки картин, я ездил в другие города, и мне этого очень недоставало в нашем городе. Поэтому решили помогать нашим художникам. И именно "Без назви" - это означает также, что у искусства нет рамок. И наше заведение-он по этому и идет. У нас выставлены картины художников, и это бесплатно. Не только художники нашего города – из Киева тоже приезжают, просто вывешивают свои картины у нас в заведении и каждый желающий приходит, покупает эти картины и средства сразу идут художнику. Мы из этого ничего не берем. Художник получает средства", - поделился Головатый.

По его словам, такая идея кафе многим пришлась по душе. В заведении свои художественные работы могут выставлять даже дети. "Одна школьница решила после учебы поступить в художественный, ведь поверила в себя. За два года у нас было продано где-то 80 картин. Это очень много. И молодежь их покупает, они приходят, говорят об этих картинах – а мне очень приятно это видеть", - признался владелец кафе.

Он добавил, что консультируется по поводу картин, которые хотят у него выставлять художники со знатоками искусства, которые оценивают то или иное полотно и после этого решают стоит ли его брать или нет.

Кроме того, в "Без назви" есть настольный теннис и настольные игры. "То есть, каждый желающий может прийти со своими друзьями, сесть и играть в настолки, бесплатно... мне было очень приятно, когда молодежь приходила, брала шахматы и играла. И тоже устраивал турниры, и планирую это делать на новом месте, с призами. Участие-бесплатно. В мафию играют, у меня и проектор есть, какие - то видео показывали", - отметил Головатый.

По его словам, сейчас заведение расширяется, ведь получает грант для поддержки бизнеса.

"Сейчас у нас переезд, мы немного расширяемся, потому что мало места. И будем расширяться с помощью гранта - моя жена сейчас получает грант, на днях у нее было собеседование удачное. Грантополучателей у нас много", - рассказал бизнесмен.

Он добавил, что бесплатно помогает и другим предпринимателям получать гранты. Уже с его помощью, было получено два таких гранта. "Если люди приятные – я всегда им помогу и проконсультирую", - отметил Головатый.

Добавим

В Броварах при городском совете работает Центр по поддержке бизнеса, где предприниматели и люди, которые только планируют открыть свою правую, могут получить бесплатные консультации по вопросам регистрации бизнеса, аренды помещений и получения грантов. В этом году в центр обратилось около 150 человек, преимущественно представители микро - и малого бизнеса.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской общине увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей – в настоящее время их насчитывается более 18 тысяч. 

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местному сообществу генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для  того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений общины и модульного городка, в котором живут переселенцы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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