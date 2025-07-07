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Иран обещает решительный ответ Израилю, который «уже подготовлен», но не реализован из-за перемирия

Киев • УНН

 • 373 просмотра

Иранский генерал-майор Абдолрахим Мусави угрожает Израилю «сокрушительной» атакой в случае возобновления конфликта. Этот ответ, по его словам, настолько «мощный», что даже США не смогут спасти главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

Иран обещает решительный ответ Израилю, который «уже подготовлен», но не реализован из-за перемирия

Тщательно подготовленный "план возмездия" может быть задействован Тегераном, но в Иране заявляют, что сдерживаются лишь до тех пор, пока израильское правительство не допустит "очередных ошибок". Передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Высший военный командующий Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави выступил с угрозой в адрес Израиля, предупредив, что в случае возобновления конфликта Тегеран готов начать "сокрушительную" атаку.

Согласно заверениям военного руководителя Ирана, этот ответ в исламской республике видят настолько мощным, что "даже Соединенные Штаты, возможно, не смогут спасти Нетаньяху (премьер-министра Израиля)".

Соответствующая угроза появилась на фоне напряженного перемирия, после 12-дневной войны, в которой погибло почти 1000 иранцев и десятки израильтян.

Напомним

УНН передавал 13 июня, что Израиль атаковал Иран, несмотря на предостережения Трампа. Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение из-за ожидаемого ответного удара.

Ночью 16 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю, попав в жилые районы. Ранено 48 человек, разрушено здание, возник пожар.

По сообщениям израильских СМИ 19 июня, Иран выпустил около 30 баллистических ракет, нанеся прямой удар по главной больнице на юге Израиля.

22 июня стало известно, что Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал атаки на Иран, заявив, что "Израиль сейчас намного безопаснее".

Дополнение

Военный командующий Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави назвал боевые действия частью 15-летней кампании Израиля и США, направленной на дестабилизацию и раскол Ирана. Однако, он сказал, что руководство, вооруженные силы и объединенный народ Ирана успешно сорвали этот план. Он добавил:

Иран был готов начать разрушительное последнее наступление на Израиль, но воздержался из-за прекращения огня.


Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
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