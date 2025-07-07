Іран обіцяє рішучу відповідь Ізраїлю, яка "вже підготовлена", але нереалізована через перемир'я

Ретельно підготовлений "план відплати" може бути задіяний Тегераном, але у Ірані заявляють, що стримуються лише доти, поки ізраїльський уряд не допустить "чергових помилок". Передає УНН із посиланням на Newsweek.

Деталі

Вищий військовий командувач Ірану генерал-майор Абдолрахім Мусаві виступив з погрозою на адресу Ізраїлю, попередивши, що в разі відновлення конфлікту Тегеран готовий розпочати "нищівну" атаку.

Згідно із запевненнями військового керівника Ірану, цю відповідь у ісламській республіці бачать настільки потужною, що "навіть Сполучені Штати, можливо, не зможуть врятувати Нетаньяхгу (прем'єр-міністра Ізарїлю)".

Відповідна погроза з'явилася на тлі напруженого перемир'я, після 12-денної війни, в якій загинуло майже 1000 іранців та десятки ізраїльтян.

Нагадаємо

УНН передавав 13 червня, що Ізраїль атакував Іран, незважаючи на застереження Трампа. Міністр оборони Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікуваний удар у відповідь.

Вночі 16 червня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, влучивши у житлові райони. Поранено 48 людей, зруйновано будівлю, виникла пожежа.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ 19 червня, Іран випустив близько 30 балістичних ракет, завдавши прямого удару по головній лікарні на півдні Ізраїлю.

22 червня стало відомо, що Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану.

Президент США Дональд Трамп прокоментував атаки на Іран, заявивши, що "Ізраїль зараз набагато безпечніший".

Доповнення

Військовий командувач Ірану генерал-майор Абдолрахім Мусаві назвав бойові дії частиною 15-річної кампанії Ізраїлю та США, спрямованої на дестабілізацію та розкол Ірану. Однак, він сказав, що керівництво, збройні сили та об'єднаний народ Ірану успішно зірвали цей план. Він додав: