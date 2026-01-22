Иран мог применить российскую систему "Калинка" для глушения Starlink

Западные эксперты и разведка обсуждают возможность использования Ираном новейших российских технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против спутниковой сети Starlink. Речь идет о системе "Калинка", которую Россия разрабатывала как контрмеру против космических интернет-систем после начала вторжения в Украину. Об этом сообщает The National Interest, пишет УНН.

Поскольку современное военное доминирование США и эффективность Вооруженных сил Украины в значительной степени зависят от устойчивой спутниковой связи, Россия и Китай активизировали усилия по созданию средств ее нейтрализации.

Эволюция спутниковых систем и роль SpaceX

На протяжении десятилетий военные спутники США были громоздкими и уязвимыми из-за своей сложности и высокой стоимости замены. Решением стала "дезагрегация" – переход к созвездиям из тысяч малых, более дешевых и взаимозаменяемых аппаратов.

Компания SpaceX Илона Маска реализовала эту концепцию в системе Starlink, обеспечив беспрецедентную живучесть сети: даже потеря части спутников не останавливает работу всей системы.

Война в Украине как полигон для противоспутникового оружия

После того как Starlink предоставил Украине преимущество в управлении войсками и разведке, сеть стала приоритетной целью для противников США. В ответ на это SpaceX начала разработку Starshield – специализированной военной версии системы с усиленной защитой.

В то же время Россия и Китай разрабатывают агрессивные методы противодействия:

Китай: создает мощные лазеры для ослепления датчиков Starlink и малые спутники-"сталкеры" для физического повреждения аппаратов на орбите.

Россия: работает над оружием "зонного эффекта", способным создавать облака шрапнели на орбите для одновременного уничтожения сотен спутников, а также применяет наземные комплексы помех типа "Калинка".

Вероятное использование подобных систем в Иране свидетельствует о глобализации технологического противостояния в космосе. Российские наработки в области РЭБ становятся инструментом для режимов, стремящихся ограничить доступ к независимой связи и разведывательным данным в зонах геополитических кризисов.

