22:20 • 4130 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 12757 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 19080 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 30056 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 21184 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 33880 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 36258 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20993 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21864 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39716 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Иран мог применить российскую систему "Калинка" для глушения Starlink

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Западные эксперты обсуждают возможность использования Ираном российской системы радиоэлектронной борьбы "Калинка" против спутниковой сети Starlink. Россия разрабатывала ее как контрмеру против космических интернет-систем после вторжения в Украину.

Иран мог применить российскую систему "Калинка" для глушения Starlink

Западные эксперты и разведка обсуждают возможность использования Ираном новейших российских технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против спутниковой сети Starlink. Речь идет о системе "Калинка", которую Россия разрабатывала как контрмеру против космических интернет-систем после начала вторжения в Украину. Об этом сообщает The National Interest, пишет УНН.

Подробности

Поскольку современное военное доминирование США и эффективность Вооруженных сил Украины в значительной степени зависят от устойчивой спутниковой связи, Россия и Китай активизировали усилия по созданию средств ее нейтрализации.

Эволюция спутниковых систем и роль SpaceX

На протяжении десятилетий военные спутники США были громоздкими и уязвимыми из-за своей сложности и высокой стоимости замены. Решением стала "дезагрегация" – переход к созвездиям из тысяч малых, более дешевых и взаимозаменяемых аппаратов.

Илон Маск сделал спутниковый интернет Starlink бесплатным для жителей Ирана13.01.26, 22:34 • 35005 просмотров

Компания SpaceX Илона Маска реализовала эту концепцию в системе Starlink, обеспечив беспрецедентную живучесть сети: даже потеря части спутников не останавливает работу всей системы.

Война в Украине как полигон для противоспутникового оружия

После того как Starlink предоставил Украине преимущество в управлении войсками и разведке, сеть стала приоритетной целью для противников США. В ответ на это SpaceX начала разработку Starshield – специализированной военной версии системы с усиленной защитой.

Власти Ирана отключили интернет и мобильную связь08.01.26, 22:50 • 6961 просмотр

В то же время Россия и Китай разрабатывают агрессивные методы противодействия:

  • Китай: создает мощные лазеры для ослепления датчиков Starlink и малые спутники-"сталкеры" для физического повреждения аппаратов на орбите.
    • Россия: работает над оружием "зонного эффекта", способным создавать облака шрапнели на орбите для одновременного уничтожения сотен спутников, а также применяет наземные комплексы помех типа "Калинка".

      Вероятное использование подобных систем в Иране свидетельствует о глобализации технологического противостояния в космосе. Российские наработки в области РЭБ становятся инструментом для режимов, стремящихся ограничить доступ к независимой связи и разведывательным данным в зонах геополитических кризисов. 

      Маск приказал отключить Starlink в Украине во время успешного контрнаступления ВСУ в 2022 году - Reuters25.07.25, 18:37 • 6857 просмотров

      Степан Гафтко

      Новости МираТехнологии
      Техника
      Война в Украине
      Старлинк
      SpaceX
      Илон Маск
      Китай
      Соединённые Штаты
      Украина
      Иран