Иран мог применить российскую систему "Калинка" для глушения Starlink
Западные эксперты обсуждают возможность использования Ираном российской системы радиоэлектронной борьбы "Калинка" против спутниковой сети Starlink. Россия разрабатывала ее как контрмеру против космических интернет-систем после вторжения в Украину.
Западные эксперты и разведка обсуждают возможность использования Ираном новейших российских технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против спутниковой сети Starlink. Речь идет о системе "Калинка", которую Россия разрабатывала как контрмеру против космических интернет-систем после начала вторжения в Украину. Об этом сообщает The National Interest, пишет УНН.
Поскольку современное военное доминирование США и эффективность Вооруженных сил Украины в значительной степени зависят от устойчивой спутниковой связи, Россия и Китай активизировали усилия по созданию средств ее нейтрализации.
Эволюция спутниковых систем и роль SpaceX
На протяжении десятилетий военные спутники США были громоздкими и уязвимыми из-за своей сложности и высокой стоимости замены. Решением стала "дезагрегация" – переход к созвездиям из тысяч малых, более дешевых и взаимозаменяемых аппаратов.
Компания SpaceX Илона Маска реализовала эту концепцию в системе Starlink, обеспечив беспрецедентную живучесть сети: даже потеря части спутников не останавливает работу всей системы.
Война в Украине как полигон для противоспутникового оружия
После того как Starlink предоставил Украине преимущество в управлении войсками и разведке, сеть стала приоритетной целью для противников США. В ответ на это SpaceX начала разработку Starshield – специализированной военной версии системы с усиленной защитой.
В то же время Россия и Китай разрабатывают агрессивные методы противодействия:
- Китай: создает мощные лазеры для ослепления датчиков Starlink и малые спутники-"сталкеры" для физического повреждения аппаратов на орбите.
- Россия: работает над оружием "зонного эффекта", способным создавать облака шрапнели на орбите для одновременного уничтожения сотен спутников, а также применяет наземные комплексы помех типа "Калинка".
Вероятное использование подобных систем в Иране свидетельствует о глобализации технологического противостояния в космосе. Российские наработки в области РЭБ становятся инструментом для режимов, стремящихся ограничить доступ к независимой связи и разведывательным данным в зонах геополитических кризисов.
