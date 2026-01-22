Іран міг застосувати російську систему "Калинка" для глушіння Starlink

Західні експерти та розвідка обговорюють можливість використання Іраном новітніх російських технологій радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти супутникової мережі Starlink. Йдеться про систему "Калинка", яку росія розробляла як контрзахід проти космічних інтернет-систем після початку вторгнення в Україну. Про це повідомляє The National Interest, пише УНН.

Деталі

Оскільки сучасне військове домінування США та ефективність Збройних сил України значною мірою залежать від стійкого супутникового зв'язку, росія та Китай активізували зусилля для створення засобів його нейтралізації.

Еволюція супутникових систем та роль SpaceX

Протягом десятиліть військові супутники США були громіздкими та вразливими через свою складність і високу вартість заміни. Рішенням стала "дезагрегація" – перехід до сузір'їв із тисяч малих, дешевших та взаємозамінних апаратів.

Компанія SpaceX Ілона Маска реалізувала цю концепцію в системі Starlink, забезпечивши безпрецедентну живучість мережі: навіть втрата частини супутників не зупиняє роботу всієї системи.

Війна в Україні як полігон для протисупутникової зброї

Після того як Starlink надав Україні перевагу в управлінні військами та розвідці, мережа стала пріоритетною ціллю для супротивників США. У відповідь на це SpaceX розпочала розробку Starshield – спеціалізованої військової версії системи з посиленим захистом.

Водночас росія та Китай розробляють агресивні методи протидії:

Китай: створює потужні лазери для засліплення датчиків Starlink та малі супутники-"сталкери" для фізичного пошкодження апаратів на орбіті.

росія: працює над зброєю "зонного ефекту", здатною створювати хмари шрапнелі на орбіті для одночасного знищення сотень супутників, а також застосовує наземні комплекси перешкод типу "Калинка".

Ймовірне використання подібних систем в Ірані свідчить про глобалізацію технологічного протистояння в космосі. російські напрацювання в галузі РЕБ стають інструментом для режимів, які прагнуть обмежити доступ до незалежного зв'язку та розвідувальних даних у зонах геополітичних криз.

