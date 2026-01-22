$43.180.08
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 13374 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 19518 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 30755 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 21474 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 34283 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36549 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21032 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21892 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39770 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Іран міг застосувати російську систему "Калинка" для глушіння Starlink

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Західні експерти обговорюють можливість використання Іраном російської системи радіоелектронної боротьби "Калинка" проти супутникової мережі Starlink. росія розробляла її як контрзахід проти космічних інтернет-систем після вторгнення в Україну.

Іран міг застосувати російську систему "Калинка" для глушіння Starlink

Західні експерти та розвідка обговорюють можливість використання Іраном новітніх російських технологій радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти супутникової мережі Starlink. Йдеться про систему "Калинка", яку росія розробляла як контрзахід проти космічних інтернет-систем після початку вторгнення в Україну. Про це повідомляє The National Interest, пише УНН.

Деталі

Оскільки сучасне військове домінування США та ефективність Збройних сил України значною мірою залежать від стійкого супутникового зв'язку, росія та Китай активізували зусилля для створення засобів його нейтралізації.

Еволюція супутникових систем та роль SpaceX

Протягом десятиліть військові супутники США були громіздкими та вразливими через свою складність і високу вартість заміни. Рішенням стала "дезагрегація" – перехід до сузір'їв із тисяч малих, дешевших та взаємозамінних апаратів.

Ілон Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану13.01.26, 22:34 • 35005 переглядiв

Компанія SpaceX Ілона Маска реалізувала цю концепцію в системі Starlink, забезпечивши безпрецедентну живучість мережі: навіть втрата частини супутників не зупиняє роботу всієї системи.

Війна в Україні як полігон для протисупутникової зброї

Після того як Starlink надав Україні перевагу в управлінні військами та розвідці, мережа стала пріоритетною ціллю для супротивників США. У відповідь на це SpaceX розпочала розробку Starshield – спеціалізованої військової версії системи з посиленим захистом.

Влада Ірану відключила інтернет та мобільний зв'язок 08.01.26, 22:50 • 6961 перегляд

Водночас росія та Китай розробляють агресивні методи протидії:

  • Китай: створює потужні лазери для засліплення датчиків Starlink та малі супутники-"сталкери" для фізичного пошкодження апаратів на орбіті.
    • росія: працює над зброєю "зонного ефекту", здатною створювати хмари шрапнелі на орбіті для одночасного знищення сотень супутників, а також застосовує наземні комплекси перешкод типу "Калинка".

      Ймовірне використання подібних систем в Ірані свідчить про глобалізацію технологічного протистояння в космосі. російські напрацювання в галузі РЕБ стають інструментом для режимів, які прагнуть обмежити доступ до незалежного зв'язку та розвідувальних даних у зонах геополітичних криз. 

      Маск наказав відключити Starlink в Україні під час вдалого контрнаступу ЗСУ у 2022 році - Reuters25.07.25, 18:37 • 6859 переглядiв

      Степан Гафтко

      Новини СвітуТехнології
      Техніка
      Війна в Україні
      Starlink
      SpaceX
      Ілон Маск
      Китай
      Сполучені Штати Америки
      Україна
      Іран