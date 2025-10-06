Индия ведет переговоры с россией о приобретении 5 систем ПВО С-400 - СМИ

Чиновники Министерства обороны Индии встретятся с российскими коллегами, чтобы обсудить совместное производство или прямую закупку пяти систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" у россии. Об этом пишет издание Hindustan Times, передает УНН.

Детали

Высокопоставленные чиновники Министерства обороны встретятся с российскими коллегами на этой неделе, чтобы обсудить совместное производство или прямую закупку еще пяти систем противовоздушной обороны С-400 у москвы с целью усиления оборонных возможностей Индии на дальних расстояниях - пишет издание.

Отмечается, что ожидается, что соглашение будет одобрено до прибытия российского президента владимира путина в Индию 5 декабря для ежегодного саммита с премьер-министром Нарендрой Моди.

Хотя две из пяти систем С-400, являющиеся частью соглашения от 5 октября 2018 года на сумму 5,43 млрд долларов, будут поставлены до конца 2026 года, Индия и россия ведут переговоры о приобретении еще пяти систем для защиты от любых атак на всей территории страны, имеющей более 7000 км побережья, и для устранения пробелов в противовоздушной обороне в северном командовании - добавляет издание.

Отмечается, что стороны уже договорились о стоимости дополнительных пяти систем с ежегодным повышением цены от уровня 2018 года. Условия сделки еще не окончательно согласованы, и ходят слухи, что три из пяти систем будут приобретены сразу, а остальные будут построены индийскими частными компаниями в рамках передачи технологий.

По информации источников, сделка будет заключена между правительствами двух стран, а объекты технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта будут созданы в сотрудничестве с индийским частным сектором.

Кроме того, Индия "ищет" в россии ракеты класса "воздух-воздух" дальностью полета более 200 км, чтобы усилить свой парк самолетов Су-30 MKI, поскольку Пакистан использует китайские ракеты класса "воздух-воздух" PL 15 с дальностью полета 200 км и применил их против Индии во время операции "Синдур". российская ракета Р-37 должна быть интегрирована в Су-30 MKI с модернизацией бортового радара российского истребителя.

Как пишет издание, российская система С-400 оправдала ожидания во время операции "Синдур" как по своей ударной способности, так и по живучести, поскольку Пакистан неоднократно наносил удары по системе на авиабазах Адампур и Бхудж, используя китайское оружие большой дальности.

Напомним

Силы спецопераций ВСУ подтвердили поражение ударными дронами радиолокационной станции ЗРК С-400 "Триумф" на временно оккупированной территории Крыма.