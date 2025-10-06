Індія веде перемовини з росією щодо придбання 5 систем ППО С-400 - ЗМІ

Чиновники Міністерства оборони Індії зустрінуться із російськими колегами, щоб обговорити спільне виробництво або пряму закупівлю п'яти систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" у росії. Про це з пише видання Hindustan Times, передає УНН.

Деталі

Високопоставлені чиновники Міністерства оборони зустрінуться з російськими колегами цього тижня, щоб обговорити спільне виробництво або пряму закупівлю ще п'яти систем протиповітряної оборони С-400 у москви з метою посилення оборонних можливостей Індії на далеких відстанях - пише видання.

Зазначається, що очікується, що угода буде схвалена до прибуття російського президента володимира путіна до Індії 5 грудня для щорічного саміту з прем'єр-міністром Нарендрою Моді.

Хоча дві з п'яти систем С-400, що є частиною угоди від 5 жовтня 2018 року на суму 5,43 млрд доларів, будуть поставлені до кінця 2026 року, Індія і росія ведуть переговори про придбання ще п'яти систем для захисту від будь-яких атак на всій території країни, що має понад 7000 км узбережжя, та для усунення прогалин у протиповітряній обороні в північному командування - додає видання.

Наголошується, що сторони вже домовилися про вартість додаткових п'яти систем з щорічним підвищенням ціни від рівня 2018 року. Умови угоди ще не остаточно узгоджені, і ходять чутки, що три з п'яти систем будуть придбані відразу, а решта будуть побудовані індійськими приватними компаніями в рамках передачі технологій.

За інформацією джерел, угода буде укладена між урядами двох країн, а об'єкти технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту будуть створені у співпраці з індійським приватним сектором.

Окрім того, Індія "шукає" в росії ракети класу "повітря-повітря" дальністю польоту понад 200 км, щоб посилити свій парк літаків Су-30 MKI, оскільки Пакистан використовує китайські ракети класу "повітря-повітря" PL 15 з дальністю польоту 200 км і застосував їх проти Індії під час операції "Сіндур". російська ракета Р-37 повинна бути інтегрована в Су-30 MKI з модернізацією бортового радара російського винищувача.

Як пише видання, російська система С-400 виправдала очікування під час операції "Сіндур" як за своєю ударною здатністю, так і за живучістю, оскільки Пакистан неодноразово наносив удари по системі на авіабазах Адампур і Бхудж, використовуючи китайську зброю великої дальності.

Нагадаємо

