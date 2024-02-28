Илона Маска призывают объяснить, почему военные США в Тайване потеряли доступ к Starlink

Конгрессмены США призывают основателя SpaceX Илона Маска предоставить доступ американским военным к связи Starlink в Тайване. Как сообщает издание Forbes, конгрессмен от Республиканской партии Майк Галлагер направил письмо к Маску, в котором призвал бизнесмена объяснить, почему американские военные в Тайване и вокруг него не имеют доступа к программе Starshield, которая, среди прочего, обеспечивает американских военных связью Starlink, передает УНН.

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Законодатель указал, что в эту программу Минобороны США инвестировало десятки миллионов долларов и она была разработана специально для военных.

В статье Forbes также говорится, что к подобным призывам к Илону Маску причастна "группа американских законодателей".

А издание The Wall Street Journal сообщает, что комитет Палаты представителей по вопросам Китая, который возглавляет Галлагер, получил информацию от многих источников, что широкополосная спутниковая связь, предоставляемая через программу Starshield, неактивна в Тайване и вблизи него.

SpaceX, вероятно, заблокировал услуги широкополосного Интернета на Тайване и вокруг него. Возможно, нарушая договорные обязательства SpaceX с правительством США пишет в письме конгрессмен Галлагер, сообщают The Wall Street Journal и Forbes, чьи журналисты получили доступ к этому письму, датированному 24 февраля.

Конгрессмены США требуют от Илона Маска обеспечить на Тайване интернет SpaceX