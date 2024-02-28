Илона Маска призывают объяснить, почему военные США в Тайване потеряли доступ к Starlink
Киев • УНН
Американские конгрессмены призывают Илона Маска объяснить, почему американские военные на Тайване и вокруг него не имеют доступа к связи Starlink в рамках программы Starshield, финансируемой Министерством обороны США.
Конгрессмены США призывают основателя SpaceX Илона Маска предоставить доступ американским военным к связи Starlink в Тайване. Как сообщает издание Forbes, конгрессмен от Республиканской партии Майк Галлагер направил письмо к Маску, в котором призвал бизнесмена объяснить, почему американские военные в Тайване и вокруг него не имеют доступа к программе Starshield, которая, среди прочего, обеспечивает американских военных связью Starlink, передает УНН.
Детали
Законодатель указал, что в эту программу Минобороны США инвестировало десятки миллионов долларов и она была разработана специально для военных.
В статье Forbes также говорится, что к подобным призывам к Илону Маску причастна "группа американских законодателей".
А издание The Wall Street Journal сообщает, что комитет Палаты представителей по вопросам Китая, который возглавляет Галлагер, получил информацию от многих источников, что широкополосная спутниковая связь, предоставляемая через программу Starshield, неактивна в Тайване и вблизи него.
SpaceX, вероятно, заблокировал услуги широкополосного Интернета на Тайване и вокруг него. Возможно, нарушая договорные обязательства SpaceX с правительством США
Конгрессмены США требуют от Илона Маска обеспечить на Тайване интернет SpaceX25 февраля 2024, 10:15 • 20057 просмотров
Илона Маска призывают объяснить, почему военные США в Тайване потеряли доступ к Starlink
Американские конгрессмены призывают Илона Маска объяснить, почему американские военные на Тайване и вокруг него не имеют доступа к связи Starlink в рамках программы Starshield, финансируемой Министерством обороны США.
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