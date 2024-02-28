Ілона Маска закликають пояснити, чому військові США у Тайвані втратили доступ до Starlink

SpaceX, ймовірно, заблокував послуги широкосмугового Інтернету на Тайвані та навколо нього. Можливо, порушуючи договірні зобов’язання SpaceX з урядом США

пише у листі конгресмен Галлагер, повідомляють The Wall Street Journal та Forbes, чиї журналісти отримали доступ до цього листа, датованого від 24 лютого.