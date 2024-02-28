Ілона Маска закликають пояснити, чому військові США у Тайвані втратили доступ до Starlink
Київ • УНН
Американські конгресмени закликають Ілона Маска пояснити, чому американські військові на Тайвані та навколо нього не мають доступу до зв'язку Starlink в рамках програми Starshield, що фінансується Міністерством оборони США.
Конгресмени США закликають засновника SpaceX Ілона Маска надати доступ американським військовим до зв’язку Starlink у Тайвані. Як повідомляє видання Forbes, конгресмен від Республіканської партії Майк Галлагер надіслав листа до Маска, в якому закликав бізнесмена пояснити, чому американські військові у Тайвані та навколо нього не мають доступу до програми Starshield, яка, серед іншого, забезпечує американських військових зв’язком Starlink, передає УНН.
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Законодавець вказав, що в цю програму Міноборони США інвестувало десятки мільйонів доларів і вона була розроблена спеціально для військових.
У статті Forbes також мовиться, що до подібних закликів до Ілона Маска причетна "група американських законодавців".
А видання The Wall Street Journal повідомляє, що комітет Палати представників з питань Китаю, який очолює Галлагер, отримав інформацію від багатьох джерел, що широкосмуговий супутниковий зв’язок, який надається через програму Starshield, неактивний в Тайвані та поблизу нього.
SpaceX, ймовірно, заблокував послуги широкосмугового Інтернету на Тайвані та навколо нього. Можливо, порушуючи договірні зобов’язання SpaceX з урядом США
Конгресмени США вимагають від Ілона Маска забезпечити на Тайвані інтернет SpaceX25.02.24, 12:15 • 22563 перегляди