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Гросси планирует встретиться с командой Трампа

Гросси планирует встретиться с командой Трампа

Киев  •  УНН

 • 6984 просмотра

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Рафаэль Гросси анонсировал переговоры с командой Трампа в Вашингтоне и других местах для обсуждения глобальных вопросов. На этой неделе руководитель МАГАТЭ также посетит москву для поддержания каналов связи.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует провести переговоры с командой президента США Дональда Трампа, возможно в Вашингтоне. Также он посетит москву на этой неделе. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает УНН.

Детали

Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прокомментировал, планирует ли он посетить Вашингтон и встретиться с командой администрации Трампа.

По Соединенным Штатам мы планируем, да, провести переговоры. Возможно, в Вашингтоне или в каком-то другом месте. Совершенно очевидно, что США в силу своей глобальной значимости абсолютно необходимы для всего, что мы делаем в МАГАТЭ. Один важный элемент - то, что происходит здесь (в Украине - ред.). Но, как вы знаете, мы имеем дело с важными, очень важными проблемами в Иране, Сирии, Ближнем Востоке... Я ожидаю возобновить этот диалог как можно быстрее,

- заявил Гросси.

Кроме того, Гросси заявил, что посетит москву на этой неделе.

На этой неделе я буду в москве. Поэтому и, конечно, это часть вызовов, с которыми мы живем. Важно, чтобы я, выполняя свои обязанности, постоянно поддерживал каналы связи. Это было одним из моих, я бы сказал, решений с первого дня. Это моя работа. Я должен разговаривать со всеми и должен предотвращать ситуации, которые были бы крайне, крайне сложными,

- сказал Гросси.

Дополнение

4 февраля Гросси совершил свой 11-й визит в Украину с начала российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Гросси планирует посетить рф в начале февраля 2025 года. По данным росСМИ, Гросси встретится с директором компании "росатом" алексеем лихачевым и обсудит ситуацию на оккупированной Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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