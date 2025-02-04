Гросси планирует встретиться с командой Трампа

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует провести переговоры с командой президента США Дональда Трампа, возможно в Вашингтоне. Также он посетит москву на этой неделе. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает УНН.

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Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прокомментировал, планирует ли он посетить Вашингтон и встретиться с командой администрации Трампа.

По Соединенным Штатам мы планируем, да, провести переговоры. Возможно, в Вашингтоне или в каком-то другом месте. Совершенно очевидно, что США в силу своей глобальной значимости абсолютно необходимы для всего, что мы делаем в МАГАТЭ. Один важный элемент - то, что происходит здесь (в Украине - ред.). Но, как вы знаете, мы имеем дело с важными, очень важными проблемами в Иране, Сирии, Ближнем Востоке... Я ожидаю возобновить этот диалог как можно быстрее,