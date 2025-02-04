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Гроссі планує зустрітися з командою Трампа

Київ • УНН

 • 18861 перегляди

Рафаель Гроссі анонсував переговори з командою Трампа у Вашингтоні та інших місцях для обговорення глобальних питань. Цього тижня керівник МАГАТЕ також відвідає москву для підтримки каналів зв'язку.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що планує провести переговори з командою президента США Дональда Трампа, можливо у Вашингтоні. Також він відвідає москву цього тижня. Про це він заявив під час брифінгу в Києві, передає УНН.

Деталі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прокоментував, чи планує він відвідати Вашингтон й зустрітися з командою адміністрації Трампа.

Щодо Сполучених Штатів ми плануємо, так, провести переговори. Можливо, у Вашингтоні або в якомусь іншому місці. Цілком очевидно, що США в силу своєї глобальної значущості абсолютно необхідні для всього, що ми робимо в МАГАТЕ. Один важливий елемент — те, що відбувається тут (в Україні – ред.). Але, як ви знаєте, ми маємо справу з важливими, дуже важливими проблемами в Ірані, Сирії, Близькому Сході…Я очікую відновити цей діалог як найшвидше,

- заявив Гроссі.

Окрім того, Гроссі заявив, що відвідає москву цього тижня.

Цього тижня я буду в москві. Тож і, звичайно, це частина викликів, з якими ми живемо. Важливо, щоб я, виконуючи свої обов'язки, постійно підтримував канали зв'язку. Це було одним із моїх, я б сказав, рішень з першого дня. Це моя робота. Я маю розмовляти з усіма і маю запобігати ситуаціям, які були б вкрай, вкрай складними,

- сказав Гроссі.

Доповнення

4 лютого Гроссі здійснив свій 11-й візит до України з початку російсько-української війни.

Раніше повідомлялося, що Рафаель Гроссі планує відвідати рф на початку лютого 2025 року. За даними росЗМІ, Гроссі зустрінеться з директором компанії "росатом" олексієм лихачовим і обговорить ситуацію на окупованій Запорізькій атомній електростанції (АЕС).

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
rafael-hrossiРафаель Гроссі
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
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