Гроссі планує зустрітися з командою Трампа
Київ • УНН
Рафаель Гроссі анонсував переговори з командою Трампа у Вашингтоні та інших місцях для обговорення глобальних питань. Цього тижня керівник МАГАТЕ також відвідає москву для підтримки каналів зв'язку.
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що планує провести переговори з командою президента США Дональда Трампа, можливо у Вашингтоні. Також він відвідає москву цього тижня. Про це він заявив під час брифінгу в Києві, передає УНН.
Деталі
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прокоментував, чи планує він відвідати Вашингтон й зустрітися з командою адміністрації Трампа.
Щодо Сполучених Штатів ми плануємо, так, провести переговори. Можливо, у Вашингтоні або в якомусь іншому місці. Цілком очевидно, що США в силу своєї глобальної значущості абсолютно необхідні для всього, що ми робимо в МАГАТЕ. Один важливий елемент — те, що відбувається тут (в Україні – ред.). Але, як ви знаєте, ми маємо справу з важливими, дуже важливими проблемами в Ірані, Сирії, Близькому Сході…Я очікую відновити цей діалог як найшвидше,
Окрім того, Гроссі заявив, що відвідає москву цього тижня.
Цього тижня я буду в москві. Тож і, звичайно, це частина викликів, з якими ми живемо. Важливо, щоб я, виконуючи свої обов'язки, постійно підтримував канали зв'язку. Це було одним із моїх, я б сказав, рішень з першого дня. Це моя робота. Я маю розмовляти з усіма і маю запобігати ситуаціям, які були б вкрай, вкрай складними,
Доповнення
4 лютого Гроссі здійснив свій 11-й візит до України з початку російсько-української війни.
Раніше повідомлялося, що Рафаель Гроссі планує відвідати рф на початку лютого 2025 року. За даними росЗМІ, Гроссі зустрінеться з директором компанії "росатом" олексієм лихачовим і обговорить ситуацію на окупованій Запорізькій атомній електростанції (АЕС).