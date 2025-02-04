Гроссі планує зустрітися з командою Трампа

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що планує провести переговори з командою президента США Дональда Трампа, можливо у Вашингтоні. Також він відвідає москву цього тижня. Про це він заявив під час брифінгу в Києві, передає УНН.

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Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прокоментував, чи планує він відвідати Вашингтон й зустрітися з командою адміністрації Трампа.

Щодо Сполучених Штатів ми плануємо, так, провести переговори. Можливо, у Вашингтоні або в якомусь іншому місці. Цілком очевидно, що США в силу своєї глобальної значущості абсолютно необхідні для всього, що ми робимо в МАГАТЕ. Один важливий елемент — те, що відбувається тут (в Україні – ред.). Але, як ви знаєте, ми маємо справу з важливими, дуже важливими проблемами в Ірані, Сирії, Близькому Сході…Я очікую відновити цей діалог як найшвидше,