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Государственный оператор тыла объявил новые процедуры на закупку питания для военных: что известно

Государственный оператор тыла объявил новые процедуры на закупку питания для военных: что известно

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 12:54  •  19912 просмотра

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Закупочные процедуры на поставку питания для ВСУ переобъявлены.

Государственный оператор тыла объявил новые процедуры на закупку питания для Вооруженных сил Украины. Согласно им, в частности, разрешается участие в торгах тем поставщикам, которые не выполнили свои обязательства перед Минобороны в 2022-2023 годах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного оператора тыла.

Закупочные процедуры на поставку питания для ВСУ переобъявлены.  Выполняя решение Шестого апелляционного административного суда DOT объявил новые процедуры на закупку питания для Вооруженных сил Украины

- говорится в сообщении.

Согласно решению суда, из требований к поставщикам были исключены, в частности, нормы относительно:

  • запрета участия в торгах тех поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед министерством обороны Украины в 2022-2023 годах;
  • наличия минимум 15 складов для обеспечения требований безопасности.

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Отмечается, что командой DOT была проведена проактивная работа по привлечению ритейла. Однако имеем обратную связь о неготовности сетей становиться поставщиком Министерства обороны.

Сейчас ключевая задача DOT - обеспечить непрерывность поставок продуктов питания для военных со второго квартала.

Повышение управляемости, подотчетности и прозрачности процессов будет достигаться за счет ИТ-системы для сбора заявок на поставку продуктов питания военным частям, разработанной командой DOT, указал Государственный оператор тыла.

Дополнительно

Опрошенные УНН эксперты назвали упомянутое решение суда саботажем и деятельностью в пользу россии в которой могут усматриваться признаки государственной измены.

 В частности, военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что решением и судьями, которые приняли, должна заинтересоваться СБУ.

"Складывается впечатление, что это какая-то работа в пользу рф. Таким образом, фактически, россия, используя лазейки в украинском законодательстве, пытается блокировать материально-технические закупки МОУ. Должна быть немедленная реакция со стороны правоохранительных органов, в первую очередь СБУ, по проверке подобного характера решений. Это не первый случай, когда отменяются или блокируются тендеры. И это не нормально. Действительно, есть тенденция, что можно обжаловать эти тендеры, фактически блокируя их выполнение. И это касается не только закупок продовольствия, но и других важных вещей, которые обеспечивает МОУ. Ситуация парадоксальная и откровенно вопиющая", - отметил Дмитрий Снегирев.

В свою очередь, политолог Виктор Бобыренко считает, что надо закрепить на законодательном уровне запрет принимать участие в тендерах по питанию для ВСУ фирмам, которые уже срывали поставки.

"Есть опасность, что процесс организации питания в армии будет поставлен под угрозу. Если это нельзя решить через суды, то надо менять законодательство. Думаю, надо сделать это не на уровне тендерных условий, а на уровне закона - чтобы суд однозначно трактовал эти нормы закона: дин раз сорвали поставки - запрет участвовать в новых торгах. В частности, принять закон об особенностях осуществления закупок в условиях военного времени. Мы все за то, чтобы процедуры сохранялись, но с другой стороны, чтобы это не ставило в ступор поставки военным. Потому что еще раз говорю, что это может быть как недобросовестная конкуренция, так и это может быть враг, цель которого не заработать, а сорвать поставки", - рассказал Виктор Бобыренко.

Рука кремля: почему за информационной атакой на Минобороны может лично стоять государственный предатель виктор медведчук16 февраля 2024, 09:53 • 440289 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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