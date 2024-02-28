Государственный оператор тыла объявил новые процедуры на закупку питания для военных: что известно
Киев • УНН
Закупочные процедуры на поставку питания для ВСУ переобъявлены.
Государственный оператор тыла объявил новые процедуры на закупку питания для Вооруженных сил Украины. Согласно им, в частности, разрешается участие в торгах тем поставщикам, которые не выполнили свои обязательства перед Минобороны в 2022-2023 годах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного оператора тыла.
Закупочные процедуры на поставку питания для ВСУ переобъявлены. Выполняя решение Шестого апелляционного административного суда DOT объявил новые процедуры на закупку питания для Вооруженных сил Украины
Согласно решению суда, из требований к поставщикам были исключены, в частности, нормы относительно:
- запрета участия в торгах тех поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед министерством обороны Украины в 2022-2023 годах;
- наличия минимум 15 складов для обеспечения требований безопасности.
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Отмечается, что командой DOT была проведена проактивная работа по привлечению ритейла. Однако имеем обратную связь о неготовности сетей становиться поставщиком Министерства обороны.
Сейчас ключевая задача DOT - обеспечить непрерывность поставок продуктов питания для военных со второго квартала.
Повышение управляемости, подотчетности и прозрачности процессов будет достигаться за счет ИТ-системы для сбора заявок на поставку продуктов питания военным частям, разработанной командой DOT, указал Государственный оператор тыла.
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Опрошенные УНН эксперты назвали упомянутое решение суда саботажем и деятельностью в пользу россии в которой могут усматриваться признаки государственной измены.
В частности, военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что решением и судьями, которые приняли, должна заинтересоваться СБУ.
"Складывается впечатление, что это какая-то работа в пользу рф. Таким образом, фактически, россия, используя лазейки в украинском законодательстве, пытается блокировать материально-технические закупки МОУ. Должна быть немедленная реакция со стороны правоохранительных органов, в первую очередь СБУ, по проверке подобного характера решений. Это не первый случай, когда отменяются или блокируются тендеры. И это не нормально. Действительно, есть тенденция, что можно обжаловать эти тендеры, фактически блокируя их выполнение. И это касается не только закупок продовольствия, но и других важных вещей, которые обеспечивает МОУ. Ситуация парадоксальная и откровенно вопиющая", - отметил Дмитрий Снегирев.
В свою очередь, политолог Виктор Бобыренко считает, что надо закрепить на законодательном уровне запрет принимать участие в тендерах по питанию для ВСУ фирмам, которые уже срывали поставки.
"Есть опасность, что процесс организации питания в армии будет поставлен под угрозу. Если это нельзя решить через суды, то надо менять законодательство. Думаю, надо сделать это не на уровне тендерных условий, а на уровне закона - чтобы суд однозначно трактовал эти нормы закона: дин раз сорвали поставки - запрет участвовать в новых торгах. В частности, принять закон об особенностях осуществления закупок в условиях военного времени. Мы все за то, чтобы процедуры сохранялись, но с другой стороны, чтобы это не ставило в ступор поставки военным. Потому что еще раз говорю, что это может быть как недобросовестная конкуренция, так и это может быть враг, цель которого не заработать, а сорвать поставки", - рассказал Виктор Бобыренко.
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