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Державний оператор тилу оголосив нові процедури на закупівлю харчування для військових: що відомо

Київ • УНН

 • 27814 перегляди

Закупівельні процедури на постачання харчування для ЗСУ переоголошені.

Державний оператор тилу оголосив нові процедури на закупівлю харчування для військових: що відомо

Державний оператор тилу оголосив нові процедури на закупівлю харчування для Збройних сил України. Згідно з ними, зокрема, дозволяється участь у торгах тим постачальникам, які не виконали свої зобов'язання перед Мінооборони в 2022-2023 роках. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Державного оператора тилу.

Закупівельні процедури на постачання харчування для ЗСУ переоголошені.  Виконуючи рішення Шостого апеляційного адміністративного суду DOT оголосив нові процедури на закупівлю харчування для Збройних сил України

- йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням суду, з вимог до постачальників були виключені, зокрема, норми щодо:

  • заборони участі в торгах тих постачальників, які не виконали свої зобов'язання перед міністерством оборони України в 2022-2023 роках;
  • наявності мінімум 15 складів для забезпечення безпекових вимог.

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Зазначається, що командою DOT було проведено проактивну роботу щодо залучення ритейлу. Проте маємо зворотний зв'язок щодо неготовності мереж ставати постачальником Міністерства оборони.

Зараз ключова задача DOT - забезпечити безперервність постачання продуктів харчування для військових з другого кварталу.

Підвищення керованості, підзвітності та прозорості процесів досягатиметься за рахунок ІТ-системи для збору заявок на поставку продуктів харчування військовим частинам, розробленою командою DOT, вказав Державний оператор тилу.

Додатково

Опитані УНН експерти назвали згадане рішення суду саботажем та діяльністю на користь росії в якій можуть вбачатися ознаки державної зради.

 Зокрема, військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що рішенням та суддями, які ухвалили, має зацікавитися СБУ.

"Складається враження, що це якась робота на користь рф. Таким чином, фактично, росія, використовуючи шпарини в українському законодавстві, намагається блокувати матеріально-технічні закупівлі МОУ. Має бути негайна реакція з боку правоохоронних органів, у першу чергу СБУ, щодо перевірки подібного характеру рішень. Це не перший випадок, коли скасовуються або блокуються тендери. І це не нормально. Дійсно, є тенденція, що можна оскаржити ці тендери, фактично блокуючи їх виконання. І це стосується не тільки закупівель продовольства, а й інших важливих речей, які забезпечує МОУ. Ситуація парадоксальна і відверто кричуща", - зазначив Дмитро Снєгирьов.

У свою чергу, політолог Віктор Бобиренко вважає, що треба закріпити на законодавчому рівні заборону приймати участь у тендерах по харчуванню для ЗСУ фірмам, які вже зривали поставки.

"Є небезпека, що процес організації харчування в армії буде поставлено під загрозу. Якщо це не можна вирішити через суди, то треба міняти законодавство. Думаю, треба зробити це не на рівні тендерних умов, а на рівні закону – щоб суд однозначно трактував ці норми закону: дин раз зірвали поставки – заборона брати участь у нових торгах. Зокрема, прийняти закон про особливості здійснення закупівель в умовах воєнного часу. Ми всі за те, щоб процедури зберігалися, але з іншого боку, щоб це не ставило в ступор поставки військовим. Бо ще раз кажу, що це може бути як недобросовісна конкуренція, так і це може бути ворог, мета якого не заробити, а зірвати поставки", - розповів Віктор Бобиренко.

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Тетяна Краєвська

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