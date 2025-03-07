Госсекретарь Рубио и министр транспорта Даффи устроили ссору с Маском в присутствии Трампа - NYT

Госсекретарь США Марко Рубио и министр транспорта Шон Даффи поссорились с Илоном Маском, который возглавляет Департамент эффективности правительства. Это произошло на заседании кабинета министров, где присутствовал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Рубио разозлился, так как Маск обвинил его в том, что он не сократил штат.

"Вы не уволили никого", - заявил Маск, добавив, что единственным человеком, которого уволил Рубио, был сотрудник из Департамента правительственной эффективности, который принадлежал самому Маску.

"Рубио был зол на господина Маска в течение нескольких недель, с тех пор как его команда фактически закрыла целое агентство, которое якобы находилось под контролем Рубио - Агентство США по международному развитию. Но на внеочередном заседании кабинета министров в присутствии президента Трампа и еще около 20 человек - подробности которого ранее не сообщались - Рубио высказался", - отмечает издание.

Подчеркивается, что Рубио сказал Маску, что тот говорит неправду. Рубио привел пример, что более 1500 чиновников досрочно вышли на пенсию.

"Разве они не считаются уволенными?" - спросил Рубио у Маска.

Он саркастически спросил, не хочет ли Маск, чтобы он снова нанял всех этих людей, чтобы потом устроить шоу с увольнением. Затем он изложил свои детальные планы по реорганизации Государственного департамента.

"Маск не был впечатлен. Он сказал Рубио, что тот "хорош на телевидении", имея в виду, что ни на что другое он не способен. На протяжении всего этого времени президент сидел, откинувшись на спинку стула, сложив руки, как будто смотрел теннисный матч", - пишет издание.

После того, как спор затянулся на долгое время, Трамп наконец вмешался, чтобы защитить Рубио, который делал "прекрасную работу".

"У господина Рубио много дел. Он очень занят, он постоянно путешествует и выступает на телевидении, и у него есть агентство, которым он должен управлять. Поэтому всем просто необходимо работать вместе", - сказал Трамп.

Кроме того, за несколько минут до спора с Рубио Маск и министр транспорта Шон Даффи обсуждали состояние оборудования Федерального управления гражданской авиации для отслеживания самолетов и то, что нужно исправить.

Даффи сказал, что молодые сотрудники команды Маска пытаются уволить авиадиспетчеров.

"И что я должен делать? У меня сейчас несколько авиакатастроф, а ваши люди хотят, чтобы я уволил авиадиспетчеров?" - спросил Даффи.

Маск сказал Даффи, что его утверждение было "враньем". Маск, спрашивая, кто был уволен, сказал: "Назовите мне их имена. Назовите мне их имена".

Даффи ответил, что у него нет имен, потому что он помешал их увольнению. В другой момент Маск настаивал на том, что люди, нанятые по программам разнообразия, равенства и инклюзивности, работают в диспетчерских вышках.

Напоминаем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что миллиардер Илон Маск больше не будет иметь полномочий принимать ключевые решения по политике и персоналу в правительстве.