Держсекретар Рубіо і міністр транспорту Даффі влаштували сварку з Маском у присутності Трампа - NYT

Держсекретар США Марко Рубіо і міністр транспорту Шон Даффі посварилися з Ілоном Маском, який очолює Департамент ефективності уряду. Це відбулось під час засідання кабінету міністрів, де був присутній президент США Дональд Трамп. Про це пише видання The New York Times, передає УНН.

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Як пише видання, Рубіо розлютився, адже Маск звинуватив його в тому, що він не скоротив штат.

"Ви не звільнили нікого", - заявив Маск, додавши, що єдиною людиною, яку звільнив Рубіо, був співробітник з Департаменту урядової ефективності, який належав самому Маску.

"Рубіо був розлючений на пана Маска протягом декількох тижнів, відколи його команда фактично закрила ціле агентство, яке нібито перебувало під контролем Рубіо - Агентство США з міжнародного розвитку. Але на позачерговому засіданні кабінету міністрів у присутності президента Трампа та ще близько 20 осіб - подробиці якого раніше не повідомлялися - Рубіо виговорився", - зазначає видання.

Наголошується, що Рубіо сказав Маску, що той говорить неправду. Рубіо навів приклад, що понад 1500 чиновників достроково вийшли на пенсію.

"Хіба вони не вважаються звільненими?" - запитав Рубіо у Маска.

Він саркастично запитав, чи не хоче Маск, щоб він знову найняв усіх цих людей, щоб потім влаштувати шоу зі звільненням. Потім він виклав свої детальні плани щодо реорганізації Державного департаменту.

"Маск не був вражений. Він сказав Рубіо, що той "гарний на телебаченні", маючи на увазі, що ні на що інше він не здатен. Протягом усього цього часу президент сидів, відкинувшись на спинку стільця, склавши руки, наче дивився тенісний матч", - пише видання.

Після того, як суперечка затягнулася на довгий час, Трамп нарешті втрутився, щоб захистити Рубіо, який робив "чудову роботу".

"У пана Рубіо багато справ. Він дуже зайнятий, він постійно подорожує і виступає на телебаченні, і у нього є агентство, яким він повинен керувати. Тому всім просто необхідно працювати разом", - сказав Трамп.

Окрім того, за кілька хвилин до суперечки з Рубіо Маск і міністр транспорту Шон Даффі обговорювали стан обладнання Федерального управління цивільної авіації для відстеження літаків і те, що потрібно виправити.

Даффі сказав, що молоді співробітники команди Маска намагаються звільнити авіадиспетчерів.

"І що я маю робити? У мене зараз кілька авіакатастроф, а ваші люди хочуть, щоб я звільнив авіадиспетчерів?" - запитав Даффі.

Маск сказав Даффі, що його твердження було "брехнею". Маск, запитуючи, хто був звільнений, сказав: "Назвіть мені їхні імена. Назвіть мені їхні імена".

Даффі відповів, що у нього немає імен, тому що він завадив їх звільненню. В інший момент Маск наполягав на тому, що люди, найняті за програмами різноманітності, рівності та інклюзивності, працюють у диспетчерських вежах.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що мільярдер Ілон Маск більше не матиме повноважень приймати ключові рішення щодо політики та персоналу в уряді.