"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

После самороспуска общественного совета Агентство по розыску и менеджменту активов вообще без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил адвокат, уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Детали

На днях все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Кроме того, члены совета заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Игорь Чобитько отметил, что существование общественного совета предусмотрено законом, а потому существовать АРМА без этого органа «будет тяжело», ведь есть определенные решения, которые обязательно должны согласовываться с советом/

Есть два органа, которые по закону контролируют деятельность АРМА. Это - внешний контроль, который состоит из трех человек: один от президента, один от ВР и один от КМУ. Но эта внешняя комиссия, которая оценивает деятельность АРМА, она не создана с начала деятельности АРМА и до сих пор. И второй контролирующий орган - это 9 человек от общественности, которые избираются путем конкурса - это мы. Сейчас нет ни одного контролирующего органа. Более того - еще был внутренний контроль, деятельность которого во времена смены руководства фактически аннулировалась. Поэтому на сегодня фактически на мой взгляд контроля действенного, который мог бы предоставить общественности ответ на вопрос о прозрачной деятельности АРМА - его нет - рассказал в комментарии экс-глава совета.

По его словам, руководство АРМА создает «глянцевую прозрачность» своей работы, то есть создает в соцсетях картинку, которая для обычного гражданина будет демонстрировать, что агентство работает.

С такой стороны она прозрачна. Но если понимать ее документально, или проверить со стороны общественности путем доступа к информации, реальной проверки, выводов специалистов, которые работают - то я не могу деятельность АРМА назвать прозрачной - подчеркнул он.

Чобитько рассказал, что после прихода в АРМА Елены Думы, общественный совет пытался наладить с ней взаимоотношения, но за год этого так и не удалось сделать. Основой причиной, почему взаимоотношения не сложились, он назвал сокрытие документов от членов совета.

Законом прямо предусмотрено, что мы имеем доступ ко всем документам, кроме тех, которые составляют государственную тайну. Но почему-то нам отказывали в предоставлении информации, ссылаясь на коммерческую тайну, на взаимоотношения с контрагентами, что необходимо получить разрешение от них, чтобы предоставить нам информацию - то есть то, что противоречит статье 12 закона об АРМА - отметил юрист.

Он сообщил, что руководство АРМА отказывало членам совета в доступе к информации и ссылаясь на государственную тайну. Однако, общественный совет обращался в СБУ с просьбой проверить, действительно ли эта информация составляет государственную тайну и в ответ они получили, что она не относится к таковой.

Наш доступ к информации прямо предусмотрен действующим законом об АРМУ... Мы не могли анализировать ту информацию, которая распространяется самой АРМА, на сайте в том числе, чтобы анализировать ее на соответствие тем документам, или материалам, по которым бы мы могли подтверждать информацию. То есть в течение всего времени фактически у нас была такая дискуссия, но за ней фактически доступа к информации мы не имели - указал Чобитько.

Добавим

В последнее время АРМА и его руководительница Елена Дума все чаще становятся фигурантами скандалов, а от экспертов звучат заявления о неэффективной работе агентства и необходимости проведения международного аудита его деятельности.

Так, на днях вокруг АРМА начал разгораться новый скандал из-за того, что в управлении агентства уже более двух лет находится около 21 тысячи российско-белорусских вагонов и за это время для них так и не нашли применения. Только после огласки в СМИ Елена Дума объявила, что АРМА выбрало управляющего для партии из 436 арестованных вагонов и начинает конкурсные процедуры еще по 100 вагонам.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА Елена Дума могла умышленно затягивать процесс поиска управляющих для российско-белорусских вагонов, что свидетельствует о ее вероятной «работе на врагов».

Кроме того, есть много вопросов к оценке активов, которые АРМА передает под управление. Ведь агентство должно управлять активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для того, чтобы сохранить или приумножить стоимость актива, его нужно оценить и по закону внести эти данные в Реестр арестованных активов. Однако, реальность выглядит иначе и наглядным примером этому может служить история с санаторием «Трускавец» и переданными в АРМА мусоровозами, в реестре отсутствуют какие-либо сведения об их оценке.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта предполагает, что АРМА выборочно публикует информацию об оценке арестованного имущества из-за того, что им это выгодно из коррупционных соображений. По его мнению, на такие факты должны реагировать правоохранители.

Кроме того, за последние годы в АРМА накопилось много имущества, которое могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, но и работать с пользой во время полномасштабной войны. Например, большинство санаториев, переданных АРМА, могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам.

К тому же в управлении АРМА находится немало тяжелой техники, которая могла бы работать на пользу государства. Экскаваторы и бульдозеры могли бы использоваться для укрепления обороны или восстановления инфраструктуры, а по факту они простаивают без дела.