ukenru
Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
  •  6510 просмотра

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Эксклюзив
Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
  •  12329 просмотра

Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

Эксклюзив
"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия
  •  25132 просмотра

"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

Эксклюзив
На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады
  •  30108 просмотра

На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время
  •  41742 просмотра

Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом
  •  54923 просмотра

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом

Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина
  •  59824 просмотра

Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина

Эксклюзив
Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти
  •  119446 просмотра

Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти

Эксклюзив
Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики
  •  133486 просмотра

Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики

Эксклюзив
Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
  •  133877 просмотра

Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов

В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов

  •  73343 просмотра
Экс-министры Латинской Америки предлагают устранить рф с Генассамблеи ООН

Экс-министры Латинской Америки предлагают устранить рф с Генассамблеи ООН

  •  58185 просмотра
В Оболонском районе Киева работают силы ПВО: Кличко призвал оставаться в укрытиях

В Оболонском районе Киева работают силы ПВО: Кличко призвал оставаться в укрытиях

  •  89528 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

  •  120866 просмотра
Зеленский и Байден обсудили поддержку, план победы и восстановление Украины на полях Генассамблеи ООН

Зеленский и Байден обсудили поддержку, план победы и восстановление Украины на полях Генассамблеи ООН

  •  100563 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

24 сентября 2024, 15:31  •  159183 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

24 сентября 2024, 14:03  •  157685 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  175808 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

24 сентября 2024, 07:34  •  166496 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  174613 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

  •  120866 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  109132 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  118716 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  115784 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  109518 просмотра
Актуальное
"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 10:25  •  23173 просмотра

Read in English

Общественный совет при АРМА сложил полномочия, заявив о непрозрачности работы агентства. Экс-глава совета Игорь Чобитько утверждает, что АРМА осталось без внешнего контроля и скрывает важную информацию.

После самороспуска общественного совета Агентство по розыску и менеджменту активов вообще без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил адвокат, уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Детали

На днях все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Кроме того, члены совета заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Игорь Чобитько отметил, что существование общественного совета предусмотрено законом, а потому существовать АРМА без этого органа «будет тяжело», ведь есть определенные решения, которые обязательно должны согласовываться с советом/

Есть два органа, которые по закону контролируют деятельность АРМА. Это - внешний контроль, который состоит из трех человек: один от президента, один от ВР и один от КМУ. Но эта внешняя комиссия, которая оценивает деятельность АРМА, она не создана с начала деятельности АРМА и до сих пор. И второй контролирующий орган - это 9 человек от общественности, которые избираются путем конкурса - это мы. Сейчас нет ни одного контролирующего органа. Более того - еще был внутренний контроль, деятельность которого во времена смены руководства фактически аннулировалась. Поэтому на сегодня фактически на мой взгляд контроля действенного, который мог бы предоставить общественности ответ на вопрос о прозрачной деятельности АРМА - его нет

- рассказал в комментарии экс-глава совета.

По его словам, руководство АРМА создает «глянцевую прозрачность» своей работы, то есть создает в соцсетях картинку, которая для обычного гражданина будет демонстрировать, что агентство работает.

С такой стороны она прозрачна. Но если понимать ее документально, или проверить со стороны общественности путем доступа к информации, реальной проверки, выводов специалистов, которые работают - то я не могу деятельность АРМА назвать прозрачной

- подчеркнул он.

Чобитько рассказал, что после прихода в АРМА Елены Думы, общественный совет пытался наладить с ней взаимоотношения, но за год этого так и не удалось сделать. Основой причиной, почему взаимоотношения не сложились, он назвал сокрытие документов от членов совета.

Законом прямо предусмотрено, что мы имеем доступ ко всем документам, кроме тех, которые составляют государственную тайну. Но почему-то нам отказывали в предоставлении информации, ссылаясь на коммерческую тайну, на взаимоотношения с контрагентами, что необходимо получить разрешение от них, чтобы предоставить нам информацию - то есть то, что противоречит статье 12 закона об АРМА

- отметил юрист.

Он сообщил, что руководство АРМА отказывало членам совета в доступе к информации и ссылаясь на государственную тайну. Однако, общественный совет обращался в СБУ с просьбой проверить, действительно ли эта информация составляет государственную тайну и в ответ они получили, что она не относится к таковой.

Наш доступ к информации прямо предусмотрен действующим законом об АРМУ... Мы не могли анализировать ту информацию, которая распространяется самой АРМА, на сайте в том числе, чтобы анализировать ее на соответствие тем документам, или материалам, по которым бы мы могли подтверждать информацию. То есть в течение всего времени фактически у нас была такая дискуссия, но за ней фактически доступа к информации мы не имели

- указал Чобитько.

Добавим

В последнее время АРМА и его руководительница Елена Дума все чаще становятся фигурантами скандалов, а от экспертов звучат заявления о неэффективной работе агентства и необходимости проведения международного аудита его деятельности.

Так, на днях вокруг АРМА начал разгораться новый скандал из-за того, что в управлении агентства уже более двух лет находится около 21 тысячи российско-белорусских вагонов и за это время для них так и не нашли применения. Только после огласки в СМИ Елена Дума объявила, что АРМА выбрало управляющего для партии из 436 арестованных вагонов и начинает конкурсные процедуры еще по 100 вагонам.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА Елена Дума могла умышленно затягивать процесс поиска управляющих для российско-белорусских вагонов, что свидетельствует о ее вероятной «работе на врагов».

Кроме того, есть много вопросов к оценке активов, которые АРМА передает под управление. Ведь агентство должно управлять активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для того, чтобы сохранить или приумножить стоимость актива, его нужно оценить и по закону внести эти данные в Реестр арестованных активов. Однако, реальность выглядит иначе и наглядным примером этому может служить история с санаторием «Трускавец» и переданными в АРМА мусоровозами, в реестре отсутствуют какие-либо сведения об их оценке.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта предполагает, что АРМА выборочно публикует информацию об оценке арестованного имущества из-за того, что им это выгодно из коррупционных соображений. По его мнению, на такие факты должны реагировать правоохранители.

Кроме того, за последние годы в АРМА накопилось много имущества, которое могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, но и работать с пользой во время полномасштабной войны. Например, большинство санаториев, переданных АРМА, могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам.

К тому же в управлении АРМА находится немало тяжелой техники, которая могла бы работать на пользу государства. Экскаваторы и бульдозеры могли бы использоваться для укрепления обороны или восстановления инфраструктуры, а по факту они простаивают без дела.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика
verkhovna-radaВерховная Рада