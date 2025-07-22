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Главы МИД Украины и Франции посетили Харьков: говорили об усилении ПВО для защиты харьковчан

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетили Харьков, чтобы обсудить усиление противовоздушной обороны и защиту города от российского террора. Они своими глазами увидели последствия российских ударов по гражданским объектам и обсудили привлечение дополнительной международной поддержки для жителей региона.

Главы МИД Украины и Франции посетили Харьков: говорили об усилении ПВО для защиты харьковчан

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетили Харьков в рамках второго дня рабочего визита главы внешнеполитического ведомства Франции в Украину. Обсудили возможности усиления противовоздушной обороны и защиты харьковчан от российского террора, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В Харькове главы МИД воочию увидели последствия российского террора. Андрей Сибига отметил, что россияне сознательно и целенаправленно наносят преступные удары ракетами и дронами по жилым кварталам и гражданским объектам в центре города, убивают мирных жителей и продолжают свою агрессию.

Сибига отдельно отметил, что ранее Жан-Ноэль Барро уже стал первым иностранным министром, посетившим Сумщину, которая находится рядом с фронтом. Он назвал сегодняшний визит французского министра в Харьков проявлением смелости и настоящей солидарности.

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Министр напомнил, что Украина еще четыре месяца назад согласилась на полное прекращение огня. К сожалению, в ответ на все мирные усилия США и других стран, путин продолжил усиливать террор и убийства. Поэтому ключевой задачей международного сообщества сейчас является максимальное давление на россию с целью ее принуждения к перемирию и завершению войны.

Для нас очень важно осуществлять такие визиты иностранных гостей не только в столицу Украины, но и в Харьков и другие города. Наши партнеры видят реалии войны и российского террора. А наши люди видят, что Украина не одна в этой борьбе, что мы имеем поддержку международного сообщества 

– отметил министр.

Добавим

Главы украинского и французского дипломатических ведомств заслушали брифинг по ситуации с безопасностью и приоритетным потребностям военных, а также обсудили возможности усиления противовоздушной обороны и защиты харьковчан от российского террора.

В этом контексте стороны рассмотрели также возможности привлечения дополнительной международной поддержки для жителей Харькова и Харьковской области.

Сибига подчеркнул необходимость усиления давления на россию и повышения цены войны для агрессора. По его словам, коллективная сила Европы и США способна заставить москву прекратить террор, а долгосрочное перемирие откроет путь к более широким мирным договоренностям.

Дипломаты уделили отдельное внимание потребностям региона накануне следующего отопительного сезона и помощи в укреплении украинской устойчивости.

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Сибига выразил глубокую благодарность Президенту Франции Эммануэлю Макрону, с которым Президент Украины Владимир Зеленский находится в постоянном контакте, своему коллеге министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро, а также всему французскому народу за их существенный вклад в устойчивость Украины и общую европейскую безопасность.

В визите в Харьков министров также сопровождало большое количество иностранной прессы, что позволяет привлечь медиа-внимание к ситуации в городе и показать иностранным аудиториям приоритетные потребности.

Министры выразили особую благодарность мэру Харькова Игорю Терехову и Главе Харьковской ОГА Алексею Синегубову за организацию визита и их важную работу по развитию города и региона несмотря на постоянные российские удары.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Эммануэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Харьков
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