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Украина и Франция создадут фонд на 200 млн евро для поддержки критической инфраструктуры - Свириденко

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Украина и Франция создадут фонд объемом 200 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и экономики Украины с 2026 года. Также обсуждались вопросы оружия, финансов, восстановления и санкций против рф.

Украина и Франция создадут фонд на 200 млн евро для поддержки критической инфраструктуры - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро вопросы оружия, финансов, восстановления и санкций против рф. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Говорили предметно — об оружии, финансах, восстановлении, санкциях. Французские коллеги увидели, как живет Киев после ночных атак. И это очень хорошо усиливает разговор о дронах, ПВО и истребителях. Они нужны прямо сейчас. Поэтому одна из тем — увеличение военной помощи и переход к совместному производству в Украине

- подчеркнула Свириденко.

Также были подписаны две важные декларации:

  • О создании нового фонда объемом 200 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и экономики Украины с 2026 года. Спрос на предыдущую программу превысил бюджет в три раза, что свидетельствует об активном интересе украинского и французского бизнеса к совместным проектам.
    • О подготовке межправительственного соглашения по стратегическим направлениям сотрудничества — в оборонной, энергетической, цифровой сферах и сфере критических минералов. Речь идет не только об инвестициях, но и об обмене технологиями, кооперации и расширении доступа к рынкам ЕС.

      Отдельно были обсуждены возможности финансирования украинской дроновой программы уже в 2025 году. Речь идет об ускорении закупок и привлечении дополнительных источников поддержки.

      Еще одна тема — санкции. Франция поделилась идеями относительно более гибкого механизма формирования санкционных пакетов, ориентированного на достижение конкретных целей в определенные сроки.

      Напомним

      Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро оборонную помощь Украине, в частности усиление ПВО. Также стороны обсудили совместное оборонное производство, включая изготовление дронов в Украине.

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

      Экономикаполитика
      Юлия Свириденко
      Европейский Союз
      Франция
      Украина
      Киев
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