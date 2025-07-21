Украина и Франция создадут фонд на 200 млн евро для поддержки критической инфраструктуры - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро вопросы оружия, финансов, восстановления и санкций против рф. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Говорили предметно — об оружии, финансах, восстановлении, санкциях. Французские коллеги увидели, как живет Киев после ночных атак. И это очень хорошо усиливает разговор о дронах, ПВО и истребителях. Они нужны прямо сейчас. Поэтому одна из тем — увеличение военной помощи и переход к совместному производству в Украине - подчеркнула Свириденко.

Также были подписаны две важные декларации:

О создании нового фонда объемом 200 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и экономики Украины с 2026 года. Спрос на предыдущую программу превысил бюджет в три раза, что свидетельствует об активном интересе украинского и французского бизнеса к совместным проектам.

О подготовке межправительственного соглашения по стратегическим направлениям сотрудничества — в оборонной, энергетической, цифровой сферах и сфере критических минералов. Речь идет не только об инвестициях, но и об обмене технологиями, кооперации и расширении доступа к рынкам ЕС.

Отдельно были обсуждены возможности финансирования украинской дроновой программы уже в 2025 году. Речь идет об ускорении закупок и привлечении дополнительных источников поддержки.

Еще одна тема — санкции. Франция поделилась идеями относительно более гибкого механизма формирования санкционных пакетов, ориентированного на достижение конкретных целей в определенные сроки.

Напомним

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро оборонную помощь Украине, в частности усиление ПВО. Также стороны обсудили совместное оборонное производство, включая изготовление дронов в Украине.