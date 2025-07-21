Україна та Франція створять фонд на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури - Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро питання зброї, фінансів, відбудову і санкції проти рф. Про це повідомила премʼєр- міністр Юлія Свириденко, пише УНН.

Говорили предметно — про зброю, фінанси, відбудову, санкції. Французькі колеги побачили, як живе Київ після нічних атак. І це дуже добре посилює розмову про дрони, ППО та винищувачі. Вони потрібні прямо зараз. Тож одна з тем — збільшення військової допомоги та перехід до спільного виробництва в Україні - наголосила Свириденко.

Також було підписано дві важливі декларації:

Про створення нового фонду обсягом 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки України з 2026 року. Попит на попередню програму перевищив бюджет у три рази, що свідчить про активний інтерес українського та французького бізнесу до спільних проєктів.

Про підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних напрямів співпраці — в оборонній, енергетичній, цифровій сферах і сфері критичних мінералів. Ідеться не лише про інвестиції, а й про обмін технологіями, кооперацію та розширення доступу до ринків ЄС.

Окремо було обговорено можливості фінансування української дронової програми вже у 2025 році. Йдеться про пришвидшення закупівель і залучення додаткових джерел підтримки.

Ще одна тема — санкції. Франція поділилася ідеями щодо більш гнучкого механізму формування санкційних пакетів, орієнтованого на досягнення конкретних цілей у визначені строки.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро оборонну допомогу Україні, зокрема посилення ППО. Також сторони обговорили спільне оборонне виробництво, включаючи виготовлення дронів в Україні.