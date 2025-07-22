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Глави МЗС України та Франції відвідали Харків: говорили про посилення ППО для захисту харків'ян

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відвідали Харків, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони та захист міста від російського терору. Вони на власні очі побачили наслідки російських ударів по цивільних об'єктах та обговорили залучення додаткової міжнародної підтримки для мешканців регіону.

Глави МЗС України та Франції відвідали Харків: говорили про посилення ППО для захисту харків'ян

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відвідали Харків у межах другого дня робочого візиту глави зовнішньополітичного відомства Франції в Україну. Обговорили можливості посилення протиповітряної оборони та захисту харків'ян від російського терору, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

У Харкові очільники МЗС на власні очі побачили наслідки російського терору. Андрій Сибіга зазначив, що росіяни свідомо та цілеспрямовано завдають злочинних ударів ракетами та дронами по житлових кварталах і цивільних об'єктах в центрі міста, вбивають мирних мешканців і продовжують свою агресію.

Сибіга окремо відзначив, що раніше Жан-Ноель Барро вже став першим іноземним міністром, який відвідав Сумщину, що знаходиться поруч із фронтом. Він назвав сьогоднішній візит французького міністра до Харкова виявом сміливості та справжньої солідарності.

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Міністр нагадав, що Україна ще чотири місяці тому погодилася на повне припинення вогню. На жаль, у відповідь на всі мирні зусилля США та інших країн, путін продовжив посилювати терор і вбивства. Тому ключовим завданням міжнародної спільноти зараз є максимальний тиск на Росію з метою її примусу до перемирʼя та завершення війни.

Для нас дуже важливо здійснювати такі візити іноземних гостей не лише до столиці України, а й до Харкова та інших міст. Наші партнери бачать реалії війни та російського терору. А наші люди бачать, що Україна не сама в цій боротьбі, що ми маємо підтримку міжнародної спільноти 

– зауважив міністр.

Додамо

Глави українського та французького дипломатичних відомств заслухали брифінг щодо безпекової ситуації та пріоритетних потреб військових, а також обговорили можливості посилення протиповітряної оборони та захисту харків'ян від російського терору.

У цьому контексті сторони розглянули також можливості залучення додаткової міжнародної підтримки для мешканців Харкова та Харківської області.

Сибіга підкреслив необхідність посилення тиску на росію та підвищення ціни війни для агресора. За його словами, колективна сила Європи та США здатна змусити Москву припинити терор, а довгострокове перемир'я відкриє шлях до ширших мирних домовленостей.

Дипломати приділили окрему увагу потребам регіону напередодні наступного опалювального сезону та допомозі у зміцненні української стійкості.

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Сибіга висловив глибоку вдячність Президенту Франції Емануелю Макрону, з яким Президент України Володимир Зеленський перебуває у постійному контакті, своєму колезі міністру закордонних справ Жану-Ноелю Барро, а також усьому французькому народу за їхній суттєвий внесок у стійкість України та спільну європейську безпеку.

У візиті до Харкова міністрів також супроводжувала велика кількість іноземної преси, що дозволяє привернути медіа-увагу до ситуації в місті та показати іноземним аудиторіям пріоритетні потреби.

Міністри висловили особливу вдячність меру Харкова Ігорю Терехову та Голові Харківської ОДА Олексію Синєгубову за організацію візиту та їхню важливу роботу з розвитку міста та регіону попри постійні російські удари.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Харків
Tesla
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