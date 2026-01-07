Главы МИД Франции, Германии и Польши в среду обсудят поддержку Украины

Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши проведут в среду днем в Париже встречу так называемого альянса "Веймарский треугольник", где, вероятно, главной темой обсуждения станет поддержка Украины, сообщил МИД Франции, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Во встрече примут участие министр иностранных дел Германии Йоган Вадефуль, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Союзники Украины встретились во французской столице во вторник, чтобы обсудить обеспечение мира в Украине после возможного прекращения огня.

Ожидается, что министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар присоединится к переговорам в рамках "Веймарского треугольника" позже для обсуждения укрепления отношений между ЕС и Индией. По данным источников в Париже, на повестке дня также будут вопросы относительно Индо-Тихоокеанского региона.

"Веймарский треугольник" был создан в 1991 году в одноименном немецком городе.

