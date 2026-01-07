Очільники МЗС Франції, Німеччини та Польщі у середу обговорять підтримку України

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі проведуть у середу вдень у Парижі зустріч так званого альянсу "Веймарський трикутник", де, ймовірно, головною темою обговорення стане підтримка України, повідомило МЗС Франції, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

У зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Союзники України зустрілися у французькій столиці у вівторок, щоб обговорити забезпечення миру в Україні після можливого припинення вогню.

Очікується, що міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар приєднається до переговорів у межах "Веймарського трикутника" пізніше для обговорення зміцнення відносин між ЄС та Індією. За даними джерел у Парижі, на порядку денному також будуть питання щодо Індо-Тихоокеанського регіону.

"Веймарський трикутник" був створений у 1991 році в однойменному німецькому місті.

