росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 6410 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 13256 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 14267 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 14284 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 14354 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 29392 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 51833 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 142712 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 221524 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
Очільники МЗС Франції, Німеччини та Польщі у середу обговорять підтримку України

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі проведуть зустріч у Парижі. Головною темою обговорення стане підтримка України.

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі проведуть у середу вдень у Парижі зустріч так званого альянсу "Веймарський трикутник", де, ймовірно, головною темою обговорення стане підтримка України, повідомило МЗС Франції, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

У зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Союзники України зустрілися у французькій столиці у вівторок, щоб обговорити забезпечення миру в Україні після можливого припинення вогню.

Очікується, що міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар приєднається до переговорів у межах "Веймарського трикутника" пізніше для обговорення зміцнення відносин між ЄС та Індією. За даними джерел у Парижі, на порядку денному також будуть питання щодо Індо-Тихоокеанського регіону.

"Веймарський трикутник" був створений у 1991 році в однойменному німецькому місті.

Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа07.01.26, 12:27 • 13261 перегляд

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Радослав Сікорський
Індія
Європейський Союз
Париж
Франція
Німеччина
Україна
Польща