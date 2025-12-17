Глава Еврокомиссии раскритиковала нападки Трампа как "устаревшие" и призвала к независимости

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою самую четкую критику нападок президента США Дональда Трампа на Европу, призывая континент проложить собственный курс в изменившемся мире, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Мы не можем позволить себе, чтобы мировоззрение других определяло нас, - сказала фон дер Ляйен, возглавляющая исполнительную ветвь власти ЕС, перед Европейским парламентом. - Никто из нас не должен быть шокирован тем, что другие говорят о Европе".

Замечания фон дер Ляйен прозвучали через неделю после того, как президент США раскритиковал лидеров ЕС как "слабых" и опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США, в которой утверждалось, что ЕС столкнулся с "цивилизационным стиранием" и экономическим упадком.

"Позвольте мне сказать вот что: это не первый случай, когда предположения о Европе оказались устаревшими, - сказала фон дер Ляйен. - Это не первое осознание того, что послевоенный мировой порядок меняется до неузнаваемости".

Президент Еврокомиссии утверждала, что в документе США пропущены ключевые факты.

Она процитировала отрывок, в котором отмечается, что доля Европы в мировом ВВП снизилась с 25% в 1990 году до 14% сегодня. Однако то же самое относится и к США, сказала она, указывая на то, что доля страны в мировом ВВП снизилась с 22% до 14% за тот же промежуток времени. Тем временем Китай показал стремительный рост.

"Это не история экономики по одну или другую сторону Атлантики, - сказала фон дер Ляйен. - Это история сдвигов в мировой экономике".

Она добавила: "Суть, которую я хочу сказать: эта стратегия не является причиной потрясений, с которыми сталкивается Европа в мире. Это симптом реальности современного мира".

Лидеры ЕС попытаются отреагировать на эту новую реальность в четверг, когда соберутся на саммит в Брюсселе, пишет издание.

На фоне того, как США прекращают помощь Украине, ЕС пытается разработать собственный план финансирования, "чтобы удержать Киев на плаву". Блок также пытается завершить масштабное торговое соглашение с блоком южноамериканских стран Mercosur, отчасти для того, чтобы показать, что он может диверсифицироваться, отдаляясь от США, и предложить надежную альтернативу Китаю в регионе.

"Это момент независимости Европы", - сказала фон дер Ляйен.

