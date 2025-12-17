Голова Єврокомісії розкритикувала нападки Трампа як "застарілі" та закликала до незалежності

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 4378 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 15355 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 13383 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 13977 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 16095 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 18803 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17164 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27223 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46041 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38321 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.6м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 24745 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 14854 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 24614 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 10163 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА10:06 • 6042 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 15347 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 24859 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 40369 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 54833 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 56169 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Джорджа Мелоні
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Одеська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 3144 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 15025 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 53789 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 71025 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 70442 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

Голова Єврокомісії розкритикувала нападки Трампа як "застарілі" та закликала до незалежності

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Урсула фон дер Ляєн розкритикувала нападки Дональда Трампа на Європу, закликаючи континент до незалежності. Вона наголосила на змінах у світовій економіці та необхідності власного шляху.

Голова Єврокомісії розкритикувала нападки Трампа як "застарілі" та закликала до незалежності

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила свою найчіткішу критику нападкам президента США Дональда Трампа на Європу, закликаючи континент прокласти власний курс у світі, що змінився, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Ми не можемо дозволити собі, щоб світогляд інших визначав нас, - сказала фон дер Ляєн, яка очолює виконавчу гілку влади ЄС, перед Європейським парламентом. - Ніхто з нас не повинен бути шокований тим, що інші говорять про Європу".

Зауваження фон дер Ляєн прозвучали через тиждень після того, як президент США розкритикував лідерів ЄС як "слабких" та опублікував нову Стратегію національної безпеки США, у якій стверджувалося, що ЄС зіткнувся з "цивілізаційним стиранням" та економічним занепадом.

Думаю, що вони слабкі: Трамп різко розкритикував Європу та її лідерів09.12.25, 14:10 • 4173 перегляди

"Дозвольте мені сказати ось що: це не перший випадок, коли припущення про Європу виявилися застарілими, - сказала фон дер Ляєн. - Це не перше усвідомлення того, що післявоєнний світовий порядок змінюється до невпізнання".

Президент Єврокомісії стверджувала, що в документі США пропущено ключові факти.

Вона процитувала уривок, у якому зазначається, що частка Європи у світовому ВВП знизилася з 25% у 1990 році до 14% сьогодні. Однак те саме стосується і США, сказала вона, вказуючи на те, що частка країни у світовому ВВП знизилася з 22% до 14% за той самий проміжок часу. Тим часом Китай показав стрімке зростання.

"Єдність ЄС суперечить інтересам США": єврокомісар вказав на геополітичну гру Вашингтона після публікації нової стратегії безпеки10.12.25, 17:05 • 3323 перегляди

"Це не історія економіки по один чи інший бік Атлантики, - сказала фон дер Ляєн. - Це історія зрушень у світовій економіці".

Вона додала: "Суть, яку я хочу сказати: ця стратегія не є причиною потрясінь, з якими стикається Європа у світі. Це симптом реальності сучасного світу".

Лідери ЄС спробують відреагувати на цю нову реальність у четвер, коли зберуться на саміт у Брюсселі, пише видання.

На тлі того, як США припиняють допомогу Україні, ЄС намагається розробити власний план фінансування, "щоб утримати Київ на плаву". Блок також намагається завершити масштабну торговельну угоду з блоком південноамериканських країн Mercosur, частково для того, щоб показати, що він може диверсифікуватися, віддаляючись від США, і запропонувати надійну альтернативу Китаю в регіоні.

"Це момент незалежності Європи", - сказала фон дер Ляєн.

ЄС може довести, що Трамп помиляється щодо Європи, погодивши план щодо російських активів - прем'єр Естонії16.12.25, 17:19 • 3186 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Європейський парламент
Європейська комісія
Дональд Трамп
Брюссель
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна