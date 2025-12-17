Голова Єврокомісії розкритикувала нападки Трампа як "застарілі" та закликала до незалежності

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила свою найчіткішу критику нападкам президента США Дональда Трампа на Європу, закликаючи континент прокласти власний курс у світі, що змінився, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

"Ми не можемо дозволити собі, щоб світогляд інших визначав нас, - сказала фон дер Ляєн, яка очолює виконавчу гілку влади ЄС, перед Європейським парламентом. - Ніхто з нас не повинен бути шокований тим, що інші говорять про Європу".

Зауваження фон дер Ляєн прозвучали через тиждень після того, як президент США розкритикував лідерів ЄС як "слабких" та опублікував нову Стратегію національної безпеки США, у якій стверджувалося, що ЄС зіткнувся з "цивілізаційним стиранням" та економічним занепадом.

"Дозвольте мені сказати ось що: це не перший випадок, коли припущення про Європу виявилися застарілими, - сказала фон дер Ляєн. - Це не перше усвідомлення того, що післявоєнний світовий порядок змінюється до невпізнання".

Президент Єврокомісії стверджувала, що в документі США пропущено ключові факти.

Вона процитувала уривок, у якому зазначається, що частка Європи у світовому ВВП знизилася з 25% у 1990 році до 14% сьогодні. Однак те саме стосується і США, сказала вона, вказуючи на те, що частка країни у світовому ВВП знизилася з 22% до 14% за той самий проміжок часу. Тим часом Китай показав стрімке зростання.

"Це не історія економіки по один чи інший бік Атлантики, - сказала фон дер Ляєн. - Це історія зрушень у світовій економіці".

Вона додала: "Суть, яку я хочу сказати: ця стратегія не є причиною потрясінь, з якими стикається Європа у світі. Це симптом реальності сучасного світу".

Лідери ЄС спробують відреагувати на цю нову реальність у четвер, коли зберуться на саміт у Брюсселі, пише видання.

На тлі того, як США припиняють допомогу Україні, ЄС намагається розробити власний план фінансування, "щоб утримати Київ на плаву". Блок також намагається завершити масштабну торговельну угоду з блоком південноамериканських країн Mercosur, частково для того, щоб показати, що він може диверсифікуватися, віддаляючись від США, і запропонувати надійну альтернативу Китаю в регіоні.

"Це момент незалежності Європи", - сказала фон дер Ляєн.

