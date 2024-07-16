Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут сообщила, что уходит с должности. УНН выяснял, кто может стать новым руководителем Фонда.

Детали

Светлана Рекрут проработала в Фонде гарантирования вкладов десять лет, пять из них она его возглавляла. Однако 17 июля этого года срок действия ее полномочий истекает. В интервью изданию Forbes она рассказала, что не желает продлевать контракт и уходит с должности.

Я с гордостью оглядываюсь на все, что было сделано за эти годы замечательной командой профессионалов Фонда. Это люди с перспективным видением и смелостью реализовывать самые амбициозные проекты, - написала Рекрут на своей странице в Facebook.

В то же время Рекрут сообщила журналистам, что законодательство не предусматривает проведение конкурса на ее должность, а только прямое назначение. Ситуация может измениться только в следующем году, когда могут начать выбирать кандидатов на руководящие должности в ФГВФЛ на конкурсе.

По словам Рекрут, в меморандуме с Международным валютным фондом прописаны изменения, в соответствии с которыми до марта 2025 года украинское законодательство должно быть уточнено в части назначения директора-распорядителя ФГВФЛ. Рекрут не исключила, что в будущем руководителя Фонда будут выбирать на конкурсе.

Она рассказала, что о своем решении уйти с должности сообщила Нацбанку, Минфину и Международному валютному фонду заранее и дискуссии относительно того, кто ее заменит ведутся последние месяцы.

Нового директора-распорядителя административный совет ФГВФЛ должен назначить уже в июле. По логике возглавить ФГВФЛ должен был бы кто-то из заместителей Рекрут. В частности, по данным УНН, на должность директора-распорядителя рассматривается кандидатура Ольги Билай, которая работает в Фонде с июля 2017 года. Сначала она занимала должность директора департамента управления активами, а с августа 2019 года - заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ.

Билай активно участвует в медийном освещении работы ФГВФЛ по выводу с рынка неплатежеспособных банков. Такая активность, в частности, может свидетельствовать о ее амбициях возглавить структуру.

Однако, по данным источников УНН, Билай не единственная, кого рассматривают на должность директора-распорядителя ФГВФЛ. По данным издания, председатель Национального банка Украины Андрей Пышный лоббирует назначение своего человека на эту должность для усиления собственного влияния в финансовом секторе. В частности, если ему это удастся, то финансовый сектор может оказаться под полным контролем Пышного, кроме той доли, за которую непосредственно отвечает Министерство финансов.

Как рассказали собеседники, приближенные к главе НБУ, Пышный проталкивает на руководящую должность начальника Управления работы с проблемными активами Национального банка Украины Павла Поляруша.

Вероятно Пышному не придется прилагать много усилий, чтобы на руководящую должность ФГВФЛ попал его человек. Ведь главой админсовета фонда, который назначает руководство является директор юридического департамента НБУ Александр Зима, который ранее вместе с Пышным работал в "Ощадбанке". Более того, в отношении Зимы уже расследуется уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям (ч.2 ст. 364 УКУ), а потому не исключено, что чиновник попал на крючок и готов выполнять все прихоти шефа.

В случае с назначением Поляруша потенциально может быть конфликт интересов. Ведь он является гражданским мужем Ирины Мудрой - заместителя председателя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Поэтому к его назначению должно быть усилено внимание Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

УНН обратился с запросом к Мудрой о том, будет ли она продолжать занимать должность после назначения руководителем ФГВФЛ ее гражданского мужа.

Кстати, не исключено, что Мудрая может иметь кроме украинского еще и американское гражданство, что запрещено Конституцией Украины. Вероятно, что и у Поляроша может быть еще один паспорт кроме украинского. Ведь их с Мудрой общий сын Лев имеет гражданство США. Об этом стало известно из декларации чиновника - в 2020 году он указывал, что Лев Поляруш гражданин США. Однако начиная с 2021 года в декларациях Поляруша указано, что у сына чиновника украинский паспорт.

По данным, которые содержатся на сайте НБУ, Павел Поляруш почти 15 лет работает в украинском банковском секторе, в частности в сферах отношений с корпоративными клиентами, управления рисками, работы с проблемными кредитами.

В 2019 - 2021 годах он уже возглавлял Управление работы с проблемными активами Национального банка. После увольнения из НБУ, в 2021 - 2023 годах Поляруш работал в Министерстве обороны и Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Позже снова вернулся на предыдущую должность в Нацбанк.