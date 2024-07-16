НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК фиксирует конфликт интересов при назначении экспертиз в уголовных производствах детективов НАБУ против чиновников, но от проверки их воздерживается. Об этом свидетельствует ответ агентства по вопросам предотвращения коррупции на запрос УНН.

Детали

В запросе говорилось о том, проводит ли НАПК проверку, у кого детективы НАБУ заказывают судебные экспертизы. В частности, проводилась ли проверка в отношении старшего детектива НАБУ Виктора Яремы, который заказал экспертизы у фирмы, которая оформлена на дочь его бывшей коллеги из Ровенской областной прокуратуры. Конфликт интересов по этому случаю был обнаружен самим НАПК, однако проверка так и не была проведена.

В ответ на ваш запрос о проверке назначенных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины судебных экспертиз в рамках проведения досудебного расследования сообщаем, что по состоянию на дату предоставления ответа такие проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции не проводились, - говорится в ответе на запрос.

Между тем, именно манипуляции детективов с экспертизами приводят по оправдательным приговорам их подследственных.

Так было в закрытых делах "Роттердам+" и уже оправданного экс-министра Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы в указанных делах "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими манипулировали.

Так, похоже, будет и в деле экс-министра агрополитики Николая Сольского, в рамках которого детективы НАБУ заказали экспертизу, а когда поняли, что она вероятно будет в пользу Сольского - пытались отказаться от нее через суд, однако безуспешно.



Учитывая неоднократные факты таких манипуляций - идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.

Это подчеркнули и иностранные эксперты, которые проводили аудит деятельности НАБУ. Аудиторы считают, что создание уголовного учреждения при антикоррупционном бюро не решит вопрос объективности экспертиз в уголовных производствах, которые расследуют детективы.



Добавим

Накануне стало известно, что даже руководство в НАБУ пытается манипулировать экспертизами, чтобы доказать свою непричастность к скандалу. Так, первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву приглашали пройти полиграф в бюро, однако он решил пройти его в другом месте.

Углава фигурирует в одном из служебных расследований относительно вероятной утечки информации из НАБУ. Директор бюро отстранил его от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.



Также напомним, что бюджеты НАБУ увеличиваются каждый год, но бюро не доверяет большинство украинцев.

