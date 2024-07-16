Несмотря на то, что беларусь продолжает осуществлять информационное воздействие, пытается демонстрировать свою военную активность, или участие в каких-то милитарных процессах, ситуация на границе остается полностью стабильной и контролируемой. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Ситуация на границе с беларусью, как и раньше, - полностью стабильная и контролируемая. Но в прошлом месяце беларусь сначала оказала такое информационное воздействие, что Украина представляет угрозу, что мы усиливаем это направление, поэтому они вынуждены также сделать ответные шаги. Они создали эту угрозу, а через некоторое время они для себя сняли эту угрозу и сказали, что Украина отвела там войска, ситуация нормализовалась, поэтому и они отводят войска. Поэтому фактически беларусь продолжает играть под дудку кремля. беларусь продолжает делать информационные воздействия, пытается демонстрировать свою военную активность, или участие в каких-то милитарных процессах, но еще раз отмечу, что это направление остается полностью контролируемым, и угрозы, которая сейчас могла бы быть со стороны беларуси по отношению к Украине, мы не фиксируем - сказал Демченко.

Он добавил, что пока беларусь находится под влиянием россии, это направление будет для Украины угрожающим.

Напомним

Белорусский правитель александр лукашенко заявил об отводе войск в связи с тем, что напряженность на границе с Украиной якобы ликвидирована.