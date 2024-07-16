Если военнообязанный не платит штраф за необновленные данные, дело может быть передано в органы государственной исполнительной службы, что может привести к аресту имущества или счетов должника. Об этом рассказала подполковник юстиции, представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ирина Гарбуз, пишет УНН.

Детали

Гарбуз говорит, что сумма штрафа по статье 210 Кодекса Украины об административном правонарушении за первое нарушение составляет 17 000 грн, за повторное в течение года - 25 500 грн.

Если гражданин не платит штраф, дело может быть передано в органы государственной исполнительной службы. В таком случае на имущество или счета должника может быть наложен арест, - объяснила она.

Напомним

Автоматическое наложение штрафов за не обновление военно-учетных данных до 16 июля не предусматривается. Штрафы могут быть наложены в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения и до одного года с момента его совершения.