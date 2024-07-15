Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

В результате ракетного удара российских войск по Киеву 8 июля повреждено 129 зданий, погибло 33 человека, 121 пострадал, в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей, сообщили в понедельник в КГВА, пишет УНН.

Ровно неделю назад, 8 июля, российские оккупанты нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Киеву. (...) По состоянию на 15.07.2024 в результате этого ракетного удара погибли 33 человека, еще 121 - получил ранения. Сейчас в больницах столицы находятся 28 взрослых пострадавших (из них 3 - в тяжелом состоянии) и 5-ро детей - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

По его словам, в результате атаки рф в столице было повреждено 129 зданий - жилых многоквартирных домов, частных домов, медицинских учреждений, учебных заведений, предприятий и других.

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС