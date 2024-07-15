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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 07:59  •  5179 просмотра

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В результате ракетного удара российских войск по Киеву 8 июля повреждено 129 зданий, погибло 33 человека, 121 пострадал, в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей.

В результате ракетного удара российских войск по Киеву 8 июля повреждено 129 зданий, погибло 33 человека, 121 пострадал, в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей, сообщили в понедельник в КГВА, пишет УНН.

Ровно неделю назад, 8 июля, российские оккупанты нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Киеву. (...) По состоянию на 15.07.2024 в результате этого ракетного удара погибли 33 человека, еще 121 - получил ранения. Сейчас в больницах столицы находятся 28 взрослых пострадавших (из них 3 - в тяжелом состоянии) и 5-ро детей

- сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

По его словам, в результате атаки рф в столице было повреждено 129 зданий - жилых многоквартирных домов, частных домов, медицинских учреждений, учебных заведений, предприятий и других. 

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС11 июля 2024, 10:17 • 57276 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
serhii-popkoСергей Попко
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