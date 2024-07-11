В результате массированного ракетного удара по Украине в понедельник, 8 июля, в Киеве погибли 33 человека. Еще 125 получили ранения. Об этом во время брифинга сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага, передает УНН.

Детали

В Киеве в тот день (8 июля - ред.) погибли 33 человека, 125 человек пострадали, из них - 10 детей. 11 человек мы спасли - рассказывает Водолага.

По ее словам, 8 июля спасатели выезжали работать в семь районов столицы. В тот день только в столице в целом было обработано более 500 заявок на линию 101 относительно попаданий, падения обломков.

В целом спасатели работали на 18 локациях. Самыми массированными и страшными были пять локаций - детская больница Охматдет, медицинское учреждение Адонис, жилой дом в Шевченковском районе, в Голосеевском районе и бизнес-центр на Ушинского. Именно та, где погибли люди - заключает пресс-секретарь пресс-службы ГСЧС

Напомним

Согласно данным ГСЧС, в результате массированных ударов армии рф по Украине 8 июля погибли 44 человека. Еще 196 человек пострадали.