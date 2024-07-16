Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что поехал в Прагу, где планирует обсудить с руководством Чехии поставки боеприпасов, интеграцию в ЕС и НАТО, совместные проекты, ожидается подписание соглашений, пишет УНН.

Правительственной командой сегодня работаем в Праге. Проведем совместные межправительственные консультации с чешскими коллегами и встречи с руководством Чешской Республики. Предмет нашего диалога - поставки боеприпасов, интеграция в ЕС и НАТО, совместные проекты и производства, инфраструктура, энергетика. Ожидаем подписания ряда двусторонних документов - написал Шмыгаль в X.

Премьер в этом контексте указал на продолжение углубления "тесных отношений ради сильной, мирной и безопасной Европы".

Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы