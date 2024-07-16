Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведет межправительственные консультации с чешскими чиновниками в Праге, где планирует обсудить вопросы поставок боеприпасов, интеграции в ЕС и НАТО, совместных проектов, инфраструктуры, энергетики и подписания двусторонних соглашений.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что поехал в Прагу, где планирует обсудить с руководством Чехии поставки боеприпасов, интеграцию в ЕС и НАТО, совместные проекты, ожидается подписание соглашений, пишет УНН.
Правительственной командой сегодня работаем в Праге. Проведем совместные межправительственные консультации с чешскими коллегами и встречи с руководством Чешской Республики. Предмет нашего диалога - поставки боеприпасов, интеграция в ЕС и НАТО, совместные проекты и производства, инфраструктура, энергетика. Ожидаем подписания ряда двусторонних документов
Премьер в этом контексте указал на продолжение углубления "тесных отношений ради сильной, мирной и безопасной Европы".
Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы28 мая 2024, 16:20 • 75886 просмотров