Воздушные силы ВСУ сообщили о возможной работе ПВО по вражескому разведывательному беспилотнику в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

"Харьковская область - возможна работа ПВО по разведывательному БпЛА!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

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Утром сообщалось о пусках управляемых авиабомб на Харьковскую область. А около 12 часов и позже - об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, на Сумщине в направлении Черниговщины, а затем снова - о крылатой ракете через Сумщину курсом на Черниговщину, и продолжении движения ракеты в направлении Киевщины.