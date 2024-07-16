Киев • УНН
Воздушные силы ВС Украины сообщили о возможной операции ПВО против вражеского разведывательного беспилотника в Харьковской области, а ранее - о пролете крылатых ракет через Сумскую область в направлении Черниговской области и движение одной дальше в направлении Киевской области.
Воздушные силы ВСУ сообщили о возможной работе ПВО по вражескому разведывательному беспилотнику в Харьковской области, пишет УНН.
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"Харьковская область - возможна работа ПВО по разведывательному БпЛА!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Дополнение
Утром сообщалось о пусках управляемых авиабомб на Харьковскую область. А около 12 часов и позже - об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, на Сумщине в направлении Черниговщины, а затем снова - о крылатой ракете через Сумщину курсом на Черниговщину, и продолжении движения ракеты в направлении Киевщины.