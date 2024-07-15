Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг

15 июля 1992 года Украина впервые в своей истории направила военных для участия в международной миротворческой операции. Эта миссия положила начало участию украинцев в отстаивании мира, безопасности и прав человека по всему миру. Ее историческое значение трудно переоценить. Благодаря мужеству и стойкости украинских военных удалось спасти без преувеличения тысячи жизней - жителей поселка Жепа в Боснии. УНН пообщался с участниками первой украинской миротворческой миссии, которые принимали участие в защите мирного населения на территории бывшей Югославии.

События, о которых пойдет речь, произошли в 1995 году во время гражданской войны в Боснии. В период с 11-22 июля 1995 года армия боснийских сербов совершила геноцид более 8 000 боснийских мусульман в Сребренице. Следующей ее целью был расположенный рядом анклав Жепа, который охраняли 79 украинских миротворцев из 240-го отдельного спецбатальона. Но сначала расскажем о событиях, произошедших в 2010 году.

"Тебя разыскивает международный трибунал" или неожиданная встреча с Караджичем

В конце 2010 года Александр Вишневский, который в 90-х годах участвовал в миротворческой миссии на территории бывшей Югославии, получил странный звонок из милиции - его настойчиво просили зайти в участок, объяснив, что ничего страшного не произошло, но есть важный разговор.

"Тебя разыскивает международный трибунал", - услышал Вишневский от правоохранителей. Тогда он вспомнил, что несколькими месяцами ранее получил звонок с зарубежного номера - сначала говорили на английском, а потом позвали русскоязычного сотрудника. Вишневскому объяснили, что звонят из Гаагского трибунала, где должен был вскоре начаться суд над лидером боснийских сербов Радованом Караджичем, и хотят пригласить Александра в качестве свидетеля. Но с тех пор с ним больше не связывались. Но Международный трибунал направил официальный запрос правоохранителям об участии украинца в судебном процессе.

Далее, как рассказал УНН миротворец, события разворачивались очень быстро - за один день открыли визу и вскоре самолетом он добрался до Амстердама. Там Вишневский узнал, что перед участием в судебном процессе ему придется встретиться в тюрьме с Радованом Караджичем.

"Приехали в тюрьму. Дали мне переводчика - россиянку. Зашли мы в камеру. Зашел и Радован Караджич с корзинкой - в ней принес с собой сок, печенье. Сел за стол вместе со своим переводчиком. Ждали пока придет прокурор.

Я хочу сказать, что Радован Караджич на украинском разговаривает. Русский знает, украинский тоже знает. И начал он задавать вопросы и говорить, что это подстава, что это меня специально привезли. Когда мы были в Боснии, то нам давали пропуска и мы их носили поверх формы. Обязательно надо было их носить с собой. У меня он сохранился и чисто случайно я его бросил в барсетку, которую брал с собой. Показал ему этот пропуск, что я там был.

Мы, наверное, минут 10 общались с ним то на украинском, то на русском и потом пришел прокурор. Далее пошли вопросы от прокурора. Тогда уже Карджич исключительно на сербском говорил", - рассказал Вишневский УНН.

На следующий день проходило судебное заседание, на котором Вишневский на вопросы судей рассказал, где именно находился как миротворец и что видел.

"Потом Радован Караджич задал мне вопрос, действительно ли я видел, как расстреливали людей.

Говорю, что как расстреливали не видел, а как бомбили села, то это видел. Как разрывались мины, снаряды - это все я видел своими глазами. А чтобы приходили и расстреливали людей, то этого не видел", - рассказал миротворец.

Почему же украинского военного вызвали в суд над Караджичем? И почему события в Жепе имели историческое значение?

Миротворцы

Первая группа украинских миротворцев, направленная в бывшую Югославию, насчитывала 42 военных. Это были бойцы 240-го отдельного специального батальона. Позже украинское миротворческое представительство было расширено. Наши "голубые каски" действовали в рамках развернутых в стране сил ООН - UNPROFOR (англ. United Nations Protection Forces, то есть Силы Безопасности Организации Объединенных Наций), которые должны были способствовать политическому урегулированию военного конфликта.

С первых дней пребывания в Боснии украинские миротворцы оказались в самом эпицентре войны - они принимали активное участие в боевых столкновениях и защищали мирное население. Кроме того, в задачи украинцев входило сопровождение гуманитарных грузов, защита аэропорта, восстановление электросетей.

Плен

После развертывания сил UNPROFOR весной 1993 году были образованы "зоны безопасности" в анклавах Сребреница, Жепа и Горажде в Восточной Боснии. Контроль за безопасностью в Жепе возложили на украинских миротворцев. Анклавы были окружены территорией, которую контролировали боснийские сербы. 8 марта 1995 года президент боснийских сербов Радован Караджич подписал секретную "директиву 7". Основной целью, которую поставил перед сербами Караджич, была ликвидация упомянутых анклавов, где проживали боснийцы-мусульмане. Воплощение этих планов было возложено на начальника штаба армии боснийских сербов Ратко Младича. Сербы начали активные боевые действия.

В мае 1995 года в ответ на действия армии боснийских сербов вблизи Сараево самолеты НАТО разбомбили несколько складов вооружений армии боснийских сербов. Ответом Младича стал массовый захват в заложники миротворцев, которых использовали в качестве "живого щита" против авиударов НАТО.

Сербы смогли захватить по меньшей мере 280 миротворцев, среди которых были и украинцы.

Полковник запаса Владимир Крючков, который был в то время командиром 1-й спецроты украинских миротворцев, рассказывает, что боснийские сербы напали на два блокпоста украинцев вблизи Сараева.

Александр Вишневский, который тоже был среди пленных, говорит, что в плену они провели 11 дней.

Крючков и Вишневский рассказывают, что держали на воде, травили собаками, избивали и приковывали к столбам. Прикрываясь миротворцами, сербские военные пытались избежать бомбардировок со стороны НАТО.

"Тогда наши люди были в плену, французы были в плену, испанцы были в плену. Все были в плену, кроме русских. Российский батальон стоял на сербской территории Сараево, мы стояли на мусульманской территории Сараево. Русские - "братья", "друзья", поэтому сербы их не трогали. Трогали нас, трогали французов... даже была у них снайперская миссия на улицах Сараево, снайперы стреляли... французов убивали. В сводке постоянно: француз, американец, француз, американец - гибель", - рассказывает Крючков.

Крючков рассказывает, что как-то спрашивал у сербов - почему берут в плен украинцев, мол, мы же все православные. Ответ был однозначный - есть приказ.

По словам Вишневского, благодаря участию украинской диаспоры, которая принесла пленным еду, а также настойчивости одному из заложников удалось вырваться из плена. Он вышел на связь с командованием и в конце концов миротворцев освободили.

Но на этом испытания не закончились.

События в Жепе

Поселок Жепа, расположенный в восточной части Боснии, неподалеку от Сребреницы, стал окруженным со всех сторон войсками сербов анклавом. Население поселка на 90% состояло из мусульман. Когда в 1993 году ООН образовала там одну из так называемых "зон безопасности" это дало возможность направлять туда гуманитарные грузы.

Летом 1995 года - когда сербы начали свое наступление на анклавы в Жепе находились 79 украинских миротворцев - поселок был их зоной ответственности.

На момент наступления сербы перекрыли все пути поставки помощи, ведущие к поселку. 7 июля начались первые активные обстрелы - сначала под них попали позиции миротворческого контингента, а уже 10 июля - и сама Жепа.

11 июля сербы захватили Сребреницу. Находившиеся там миротворцы отступили после переговоров и город оказался в полной власти захватчиков. События, которые разворачивались в Сребренице следующие несколько дней и привели к гибели более 8 тысяч мужчин-мусульман, признаны геноцидом. Следующей целью сербов была Жепа - 13 июля Радислав Крстич - один из командующих сербской армии - отдал приказ наступать на поселок, куда смогла эвакуироваться и часть жителей Сребреницы.

От беженцев жители Жепы узнали о страшных событиях в Сребренице и понимали, что их ждет. Как вспоминают украинские миротворцы, женщины и дети вышли к ним и на коленях умоляли не уходить. Не оставлять их наедине, без защиты. Местные же мужчины требовали, чтобы миротворцы становились на защиту поселка вместе с ними. Вместо этого сербы прислали украинским миротворцам ультиматум - должны выйти из Жепы. А потом сербы усилили обстрелы и миротворческий контингент, который был фактически отрезан от большого мира, вынужден был действовать по своему усмотрению.

"После Сребреницы сербские войска пошли к Жепе. Взяли в осаду. Две недели держали в осаде. Уже закончилась у нас еда, все работало от генератора. Обстрелы были такие, что днем по 200 мин падало на нашу территорию. Топлива не было, еды не было. Но держались. Никто не мог к нам пройти, потому что мы были в осаде. Ни Красный крест, ни помощь. Каждый вечер выходили на связь в 17:00 и докладывали обстановку. По три минуты выходили, чтобы не тратить топливо", - рассказал УНН о тех событиях их участник Андрей Хлусович.

Но украинцы не планировали отступать, ведь понимали, что только их присутствие несколько сдерживает сербскую армию.

Наконец аж 23 июля в Жепу смог прибыть заместитель командующего сектора Сараево полковник Николай Верхогляд. Он начал переговоры с целью вывоза гражданского населения.

Переговоры были сложными, ведь представители сербской стороны не могли прийти к согласию относительно условий эвакуации даже между собой.

"Я им сказал - что-то вам всем здесь хочется меня расстрелять. Я вывезу своих людей и гражданских, а вы тут хоть завоюйтесь", - позже вспоминал Верхогляд в интервью СМИ.

Ситуация тем временем накалялась.

"За один час на анклав Жепа упало 60 мин. Идет огонь из танков, пулеметов и снайперами. Расстреляно здание полиции, много убитых и раненых... Ожидаю ночью захвата роты. Топлива и воды нет", - из доклада украинских миротворцев от 24 июля 1995 года.

В конце концов представитель мусульманской общины Жепы подписал капитуляцию с сербскими военными при условии эвакуации гражданского населения. Кстати, с таким решением согласились не все руководители боснийских сербов, что в конце концов углубило раскол между ними.

25 июля началась эвакуация гражданских - на помощь украинцам пришли "голубые каски". Важным условием эвакуации было то, что в автобус гражданские садились целыми семьями - мужчины, женщины и дети. Также каждый автобус сопровождал как минимум один миротворец.

"Сформировали автобусы и самое главное о, что удалось договориться это то, что в каждом автобусе будет ехать семья, чтобы не разбрасывать их по разным автобусам. Было три конвоя по 5-6 автобусов. Вывозили их в Сараево. Я участвовал в последнем конвое. Он был самый большой - 10 автобусов. Вот мы едем и сразу не поняли куда заехали, потому что поехали в другую сторону (за рулем автобусов находились водители-сербы - ред.). Заехали в Сребреницу.

Остановили нас возле кладбища. Провокации хотели там совершить. Женщины подошли, дети сербские. Начали автобусы расшатывать... Мы сделали предупредительные выстрелы. Полицейский подошел сербский, сопровождавший... Мы там жестоко разговаривали. Нас, что сербы, что мусульмане боялись, уважали.

Ну, и поехали дальше. Заехали в лес, как в Карпатах у меня такая ассоциация была, там с одной стороны гора, река протекает. А потом приехали в Тузлу, что в 250 км от Жепы. Отдали гражданских мусульманской власти", - рассказал УНН Андрей Хлусович.

Эвакуация продолжалась три дня. По официальным данным, удалось эвакуировать около 5 тысяч человек. Однако, украинские миротворцы заявляют, что их было едва ли не вдвое больше.

Сразу после завершения эвакуации сербские военные оккупировали Жепу, поселок был разграблен и практически полностью сожжен. На трибунале над Караджичем была озвучена цифра - 116 жителей, из тех, кто остался в поселке, стали жертвами боснийских сербов.

Примечательно, что после событий в Жепе Караджич отстранил Младича от командования армией. Караджич провозгласил себя "верховным командующим армии". После этого сербская армия стремительно начала проигрывать в войне. Кроме того, в действие активнее вступил Североатлантический Альянс, который отказал ООН в праве накладывать вето на операции НАТО в Боснии.

Оценка событий

Несмотря на то, что украинские миротворцы спасли много жизней, эвакуацию жителей Жепы некоторые восприняли как насильственную депортацию. Однако те, кто был причастен к тогдашним процессам в Боснии, считают иначе.

"Жепу списали со счетов немедленно. Предполагали, что Жепа падет в течение часов (после падения Сребреницы). Удивительно, она не пала немедленно. Боснийская армия воевала значительный промежуток времени. Боснийские лидеры хотели вывести население, что и сделали силы UNPROFOR (миротворцы. - ред.)", - рассказывал на конференции в 2015 году Карл Бильдт, спецпосланник ЕС по бывшей Югославии на момент тех событий.

В комментарии ICTV в 2019 году он заявил, что украинские солдаты действовали эффективно в той ситуации.

"Это была их миссия и они ее достойно выполнили. Это было важно для защиты гражданского населения, большинство которого в результате выжило", - отметил он.

И так считает не только Бильдт. Но несмотря на это украинские миротворцы и их безоговорочный героический поступок до сих пор не получили должной оценки и признания. Награду, еще во времена президентсва Кучмы, получил только тогдашний министр обороны Валерий Шмаров, а позже, посмертно, был награжден Николай Верхогляд. Остальные участники этих событий не получили никаких наград.

Но несмотря на это часть военных, которые присоединились к миротворческой миссии в Боснии, стала на защиту Украины в войне с рф.