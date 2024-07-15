С начала полномасштабного вторжения рф в Киеве погиб 201 гражданский человек, в том числе 10 детей, и 680 человек, в том числе 106 детей, получили ранения по состоянию на сегодня, сообщили в понедельник в КГВА, пишет УНН.

В общем, с начала полномасштабного вторжения врага в Киеве погиб 201 мирный житель, из них 10 детей. Ранения получили 680 человек, в том числе 106 детей! - сообщили в КГВА в Telegram.

По данным КГВА, только с начала 2024 года по сей день, в связи с вооруженной агрессией рф, в городе Киеве погибло 42 человека (из них 5 детей), травмировано 240 человек (из них 19 детей).

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