Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей

Сейчас наблюдается, что россия использует для депортации украинских детей в иностранные страны только Беларусь. С белорусской стороной общение происходит и в отношении детей.

Об этом сообщил журналисту УНН Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

На вопрос, какие еще страны рф использует, кроме Беларуси для депортации украинских детей, Лубинец ответил:

"По состоянию на сейчас мы видим это по отношению только к Беларуси".

Также Омбудсман сообщил, что общение с белорусской стороной по возвращению граждан Украины включает и детей.

Когда я публично сказал о том, что происходит общение по возвращению граждан Украины, я же не указывал возрастные категории. То есть да, включительно (с детьми - ред.). У нас появилась возможность коммуницировать с представителями Беларуси по всем гуманитарным вопросам - рассказал Лубинец.

Кроме того, Лубинец во время презентации Специального доклада "ПЕРЕОПИЛЕННЫЕ. Системная российская политика уничтожения украинской идентичности детей", отметил, что

Мы фиксируем, что гораздо чаще для депортации украинских детей начали использовать территорию Беларуси. На наш взгляд это для того, чтобы сделать невозможным потом получение официальной информации, что дети именно с территории Украины приехали на территорию рф - рассказал Лубинец.

Дополнение

Лубинец сообщал, что окончательной, общей цифры сколько еще граждан Украины остаются в местах несвободы на территории Беларуси нет, но общение с белорусской стороной продолжается.

В 2023 году Лубинец сообщал, что рф могла депортировать украинских детей не только в Беларусь, но и в другие страны.