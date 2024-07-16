Парламент одобрил освобождение от пошлин и НДС импорт оборудования для энергетики - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада отменила налоговые и таможенные сборы на импорт нужного оборудования, с правками, предусматривающими освобождение от пошлин и НДС на импорт оборудования для энергетики.
Верховная Рада приняла в целом законопроекты №11258 и №11259, с правками, предусматривающими освобождение от пошлин и НДС на импорт оборудования для энергетики, сообщил во вторник нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
"Рада приняла в целом (законопроекты) №11258 и №11259 об отмене налоговых и таможенных сборов для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. "За" - 305 и 313", - написал Железняк в X.
По его словам, в документах "есть правки об освобождении от пошлин и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики":
- электрогенераторного оборудования;
- оборудование для ветро- и солнечной генерации;
- аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).
Также, по его словам, речь идет об оборудовании для изготовления средств противодействия техническим разведкам.
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