Парламент одобрил освобождение от пошлин и НДС импорт оборудования для энергетики - нардеп

Верховная Рада приняла в целом законопроекты №11258 и №11259, с правками, предусматривающими освобождение от пошлин и НДС на импорт оборудования для энергетики, сообщил во вторник нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"Рада приняла в целом (законопроекты) №11258 и №11259 об отмене налоговых и таможенных сборов для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. "За" - 305 и 313", - написал Железняк в X.

По его словам, в документах "есть правки об освобождении от пошлин и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики":

электрогенераторного оборудования;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).

Также, по его словам, речь идет об оборудовании для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

В Украине освобождают от НДС и пошлины ввоз РЭБов и пластин для бронежилетов