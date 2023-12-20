В Украине освобождают от НДС и пошлины ввоз РЭБов и пластин для бронежилетов

Верховная Рада приняла два законопроекта - об освобождении от НДС и пошлины ввоза в Украину РЭБов, радиолокационных комплексов и пластин для бронежилетов для армии, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Парламент поддержал сразу за основу и в целом законопроект #10341 и 10342 об освобождении от НДС и пошлины ввоза в Украину РЭБов, радиолокационных комплексов и пластин для бронежилетов для армии - написал Железняк в Telegram.

Как сообщается в пояснительных записках, первым законопроектом предлагается освободить такие товары от обложения налогом на добавленную стоимость, вторым - от обложения ввозной пошлиной.

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