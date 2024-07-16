Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в эксклюзивном интервью УНН рассказала на что стоит обращать внимание при размещении депозитов в банке, как выбрать финансовое учреждение чтобы не потерять свои сбережения, а также поделилась формулой расчета пассивного дохода.

В условиях войны и экономической нестабильности депозиты остаются одним из популярных способов сохранить и приумножить сбережения. Однако перед тем как вложить средства в депозит, важно тщательно оценить все риски и выбрать надежный банк, - отметила Соседка.

По ее словам, депозиты могут быть привлекательными в условиях нестабильности по нескольким причинам. В частности, они позволяют сохранить капитал и защитить его от инфляции.

Кроме того, в отличие от более рискованных инвестиций, депозиты обеспечивают стабильный и гарантированный доход.

Вместе с тем, по словам Соседки, при размещении депозита важно правильно выбрать банк, чтобы не потерять свои средства.

Исследуйте репутацию банка, его историю, финансовые показатели и рейтинги надежности. Обратите внимание на отзывы клиентов и экспертов, - посоветовала эксперт.

Также, по ее мнению, перед вложением стоит сравнить процентные ставки по депозитам в разных банках, и убедиться, что предложение банка, который вы выбрали, является конкурентоспособным и соответствует рыночным условиям.

По словам Соседки, следует детально изучить условия депозита, включая минимальную сумму вклада, сроки, возможность пополнения и досрочного снятия средств, а также штрафы за досрочное расторжение договора.

Не маловажен, по ее мнению, также уровень обслуживания и удобство использования банковских услуг, включая онлайн-банкинг и мобильные приложения.

Соседка также рассказала, что размер депозита, необходимый для получения существенного пассивного дохода, зависит от нескольких факторов.

Например, чем выше процентная ставка по депозиту и сумма вклада, тем больше доход.

Более длительные сроки депозитов обычно предлагают более высокие процентные ставки,

- добавила эксперт.

По ее словам, также необходимо учитывать налоги, которые уменьшат ваш чистый доход и возможные колебания курса гривны, которые могут повлиять на реальную стоимость вашего дохода в долгосрочной перспективе.

Пример расчета дохода:

Допустим, вы размещаете депозит в размере 100,000 гривен под 10% годовых. Ваш доход за год будет составлять:

\(100,000 \times 0.10 = 10,000\) гривен.

Если вы хотите получать существенный пассивный доход, например, 50,000 гривен в год, вам нужно будет разместить депозит в размере:

(50,000 div 0.10 = 500,000) гривен.

Соседка напомнила, что в Украине доходы, полученные от депозитов, облагаются налогом. В настоящее время действует следующая налоговая схема:

1. налог на доходы физических лиц (НДФЛ): Ставка НДФЛ составляет 18% от дохода по депозитам.

2. военный сбор: Дополнительно взимается военный сбор в размере 1,5% от дохода.

Пример расчета налогообложения:

Если ваш доход по депозиту составляет 10,000 гривен, налоги будут такими:

НДФЛ: \(10,000 \times 0.18 = 1,800 \) гривен;

Военный сбор: \(10,000 \times 0.015 = 150 \) гривен.

Таким образом, общий налог будет составлять:

\(1,800 + 150 = 1,950\) гривенВаш чистый доход по депозиту после уплаты налогов составит:

\(10,000 - 1,950 = 8,050\) гривен.

Нестабильный курс гривны является еще одним важным фактором, который следует учитывать при размещении депозитов. Колебания курса могут значительно повлиять на реальную стоимость вашего дохода, особенно, если вы планируете использовать заработанные средства для покупок за границей или инвестиций в иностранной валюте, - подчеркнула Соседка.

Она добавила, что в условиях высокой волатильности валютного курса стоит рассмотреть возможность размещения части средств на депозит в иностранной валюте для защиты от девальвации гривны.

Кроме того, Соседка советует регулярно отслеживать изменения курса гривны и при необходимости корректировать свою стратегию. Не лишним будет, по ее словам, посоветоваться с финансовыми консультантами для получения рекомендаций по оптимальному распределению средств.

Депозиты могут быть надежным и стабильным способом сохранить и приумножить сбережения в условиях войны. Однако важно тщательно выбирать банк, обращая внимание на его надежность, условия депозита и программы страхования вкладов. Определение суммы вклада, обеспечивающей существенный пассивный доход, зависит от процентной ставки, ваших финансовых целей и налогов. Учитывая нестабильный курс гривны стоит рассмотреть диверсификацию вкладов и консультироваться с финансовыми экспертами для минимизации рисков, - резюмировала Соседка.

Напомним

Соседка в эксклюзивном интервью рассказала, на что стоит обращать внимание, чтобы обезопасить себя от потери средств. Среди прочего, эксперт советует при получении кредита всегда рассчитывать на худший сценарий. В частности следует оценивать собственные возможности погашения займа в условиях уменьшения доходов или возникновения непредвиденных расходов. На что еще обращать внимание при получении кредитов, читайте по ссылке.