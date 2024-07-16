Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива представил исследование, которое показало, что большинство украинцев (53%) чувствуют малую принадлежность к Европейскому сообществу. Опрос показал, что ощущение европейской идентичности растет среди молодых людей, пишет УНН.

Социологическое исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива показало, что 53% украинцев все еще не чувствуют себя частью европейского сообщества или чувствуют себя таковой в ограниченной степени. С другой стороны, 40% респондентов отметили, что чувствуют себя европейцами в определенной степени.

Это свидетельствует о том, что интеграция Украины в европейское сообщество еще не завершена, многие не воспринимают европейскую культуру и ценности как свои. Ощущение себя европейцем выше среди более молодых людей, высокообразованных, более состоятельных граждан, а также среди жителей западных регионов Украины - говорится в исследовании.

Европейский Союз для многих ассоциируется со свободой путешествий, высоким качеством жизни, экономическим процветанием и социальной защищенностью. 49% респондентов ассоциируют ЕС с возможностью свободного передвижения, обучения и трудоустройства, а 44% - с улучшением качества жизни для будущих поколений.

Также 39% связывают ЕС с экономическим процветанием, и 35% - с социальной защищенностью. Несмотря на положительное отношение к ЕС, украинцы выражают осторожность относительно разделения суверенитета. 48% опрошенных высказались против того, чтобы внешняя политика Украины определялась органами ЕС. Относительно оборонной политики, 45,6% также не поддерживают ее определение на уровне ЕС.

По сравнению с другими международными институтами, ЕС имеет самый высокий уровень доверия среди украинцев, с 60% респондентов, которые ему доверяют. Это существенно выше, чем уровень доверия к власти США (37%) и значительно выше, чем к собственной национальной власти (31%).

Эти данные подчеркивают сложность процесса интеграции Украины в европейское сообщество и необходимость дальнейшего развития отношений на фоне общеевропейских амбиций и вызовов - пишут в исследовании.

Напомним,

Согласно последнему опросу Eurobarometer от Европарламента, трое из четырех граждан ЕС (74%) одобряют поддержку ЕС Украины после вторжения России, включая 33%, которые "полностью одобряют" и 41%, которые "в некоторой степени одобряют".