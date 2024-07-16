В ЕС обсудят 50 млрд долл. для Украины за счет арестованных российских активов перед встречей G7 - еврокомиссар

В ЕС сегодня министры стран-членов блока обсудят кредиты для Украины в размере 50 миллиардов долларов за счет арестованных российских активов, в преддверии предстоящей министерской встречи G7, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, прибыв на заседание Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (Ecofin) во вторник, пишет УНН.

... темой будет обсуждение кредитов для Украины, вы знаете, что мы говорим о кредитах в размере 50 миллиардов долларов, и вы знаете, что эти кредиты будут базироваться на сверхприбылях от обездвиженных российских активов. Очевидно, важно работать над предложением, и это то, чем занимается Еврокомиссия: сегодня мы выслушаем мнение министров, и предложение также интересно, потому что мы обсудим это на следующей неделе в Рио-де-Жанейро среди министров финансов стран "Группы семи"