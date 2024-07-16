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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки противник 416 раз обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области

За сутки противник 416 раз обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 04:31  •  26828 просмотра

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Вражеские войска совершили 416 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая 7 авиаударов, 190 беспилотников, 13 ракетных обстрелов и 206 артиллерийских обстрелов, разрушив жилые дома и инфраструктуру, но не вызвав никаких жертв среди гражданского населения.

В пределах суток захватчики 416 раз обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, террористические войска совершили 7 авиационных ударов по Рождественке, Роботино, Новоандреевке и Гуляйполю. Дополнительно, 190 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку. Тринадцать обстрелов ракетных систем залпового огня накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Роботино. Также было зафиксировано 206 артобстрелов по территориям Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Малиновки и Левадного.

Добавим

За этот период также поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.

Оккупанты нанесли 455 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области15 июля 2024, 04:10 • 28596 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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