За сутки противник 416 раз обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области
Киев • УНН
Вражеские войска совершили 416 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая 7 авиаударов, 190 беспилотников, 13 ракетных обстрелов и 206 артиллерийских обстрелов, разрушив жилые дома и инфраструктуру, но не вызвав никаких жертв среди гражданского населения.
В пределах суток захватчики 416 раз обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По информации, террористические войска совершили 7 авиационных ударов по Рождественке, Роботино, Новоандреевке и Гуляйполю. Дополнительно, 190 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку. Тринадцать обстрелов ракетных систем залпового огня накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Роботино. Также было зафиксировано 206 артобстрелов по территориям Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Малиновки и Левадного.
Добавим
За этот период также поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.
Оккупанты нанесли 455 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области15 июля 2024, 04:10 • 28596 просмотров