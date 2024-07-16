За сутки противник 416 раз обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области

В пределах суток захватчики 416 раз обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, террористические войска совершили 7 авиационных ударов по Рождественке, Роботино, Новоандреевке и Гуляйполю. Дополнительно, 190 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку. Тринадцать обстрелов ракетных систем залпового огня накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Роботино. Также было зафиксировано 206 артобстрелов по территориям Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Малиновки и Левадного.

Добавим

За этот период также поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.

Оккупанты нанесли 455 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области