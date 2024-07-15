Оккупанты нанесли 455 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
Оккупанты нанесли 455 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, осуществив 187 БПЛА, 15 обстрелов из РСЗО и 253 артиллерийских обстрела, вызвав разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.
В течение суток оккупанты нанесли 455 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
187 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.
15 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку и Роботино.
253 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.
Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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