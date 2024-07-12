Адресная поддержка защитников дает возможность оперативно закрывать их боевые потребности и еще эффективнее уничтожать врага. Именно на такой помощи военным фокусируется сеть АЗК WOG совместно с партнерами в рамках инициативы "WOGОНЬ Допомоги".

Так, во II квартале 2024 года передали:

8 пикапов мобильным группам ПВО - совместно с благотворительным фондом "Ангар. Україна";

8 мобильным группам ПВО необходимые средства;

20 многоканальных позиционных средств РЭБ Центра специального назначения "Омега" - совместно с Фондом Сергея Притулы в рамках проекта "Невидимий щит";

20 комплексов БПЛА "АРЕС" и 2 дополнительных самолетов для них 18 боевым подразделениям - совместно с фондом "Дігнітас" в рамках проекта "MEGAКАВА донатить на "крила".

Кроме того, сеть АЗК WOG софинансировала покупку вездехода ТАХА для ПДМШ им. Пирогова, а также передала 50 тыс. л топлива на поддержку критической инфраструктуры Харьковщины и 67,1 тыс. л топлива фондам, которые эвакуируют раненых защитников и гражданских.