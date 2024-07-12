Киев • УНН
Во втором квартале 2024 года сеть АЗК WOG совместно с партнерами в рамках инициативы "WOGОНЬ Допомоги" оказали адресную помощь украинским защитникам, в частности, передали 8 пикапов для мобильных групп противовоздушной обороны, 20 многоканальных позиционных средств РЭБ и 20 комплексов БПЛА "АРЕС".
Адресная поддержка защитников дает возможность оперативно закрывать их боевые потребности и еще эффективнее уничтожать врага. Именно на такой помощи военным фокусируется сеть АЗК WOG совместно с партнерами в рамках инициативы "WOGОНЬ Допомоги".
Так, во II квартале 2024 года передали:
Кроме того, сеть АЗК WOG софинансировала покупку вездехода ТАХА для ПДМШ им. Пирогова, а также передала 50 тыс. л топлива на поддержку критической инфраструктуры Харьковщины и 67,1 тыс. л топлива фондам, которые эвакуируют раненых защитников и гражданских.