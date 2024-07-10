Беспилотные летательные комплексы украинского производства "АРЕС" были закуплены в рамках проекта "MEGAКАВА донатить на "крила", который WOG реализовывал совместно с Благотворительным фондом "Дігнітас". Результат - 18 боевых подразделений, воюющих на "нуле", усилили 20 комплексами БПЛА и 2 дополнительными самолетами для них.

Это стало возможным благодаря консолидации бизнеса, украинцев, благотворительного фонда и блогеров.

В частности:

14 комплексов БПЛА закупили благодаря клиентам, которые пили напитки в кружках MEGA, а компания донатила по 5 грн из собственной прибыли с каждого из них.

3 комплекса и 2 дополнительных самолета к ним закупили за донаты, собранные фондом "Дігнітас", а также стендаперами и сообществами, которые присоединились к проекту.

3 комплексы - от стендап-комика и волонтера Василия Байдака и комика Марка Куцевалова, которые в рамках проекта представили креативный клип, чтобы собрать средства на "АРЕС".

"Второй год подряд проект "MEGAКАВА донатить на "крила" объединяет тех, кому не безразлично. В этом году это более 270 тыс. уникальных клиентов, которые неоднократно заезжали на WOG, чтобы попробовать MEGAКАВУ, а 7 тыс. работников WOG благодарили каждого из них за вовлеченность. Этот проект объединил волонтеров, комиков, блогеров, футбольных болельщиков, производителей беспилотных комплексов, благотворительный фонд и бизнес", - рассказывает Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

Все комплексы БПЛА передавались исключительно сертифицированным пилотам, которые прошли соответствующее обучение, организованное партнером проекта - фондом "Дігнітас".

"Эта история об объединении бизнесов, сообществ и сотен тысяч украинцев ради передачи Силам обороны украинских разведывательных фотолетов "АРЕС". Она вдохновляет нас на дальнейшую системную поддержку отечественного производителя, которая может дать Украине преимущество как на рынке БПЛА, так и на поле боя. Сейчас военным очень не хватает дешевых разведывательных крыльев на 30-80 км для предвидения действий врага и защиты наших позиций.

Мы начинали, рассчитывая на 14 комплексов. Вместе сделали 20. От этой синергии выиграли военные, а значит все мы. Спасибо всем, кто присоединился!" - резюмирует Люба Шипович, директор БФ "Дігнітас".

"Потребность в БПЛА всегда чрезвычайно высока, потому что это глаза, которые помогают видеть и понимать ситуацию на поле боя, и их всегда не хватает. Не хватает как из-за недостаточного количества, так и из-за потерь. Комплекс "АРЕС" является недорогим решением для разведки в дополнение к Mavic и дорогим самолетам с большой дальностью полета. Также он относительно несложный в освоении и управлении", - рассказывают военные, которые в рамках проекта получили комплексы БПЛА "АРЕС".

И добавляют: "На Донбассе из-за большого количества РЭБ и ПВО такие борта как "АРЕС" очень нужны. Этот комплекс более устойчив к РЭБ, и у него есть функция RTL. Среди преимуществ также стоит отметить: каналы управления, работа батареи, старт с включенным двигателем, и даже при ветрах до 20 м/с он показал себя очень уверенно".

Разведывательный беспилотный комплекс "АРЕС", разработанный в Украине для военных нужд тактического уровня, доказал свою эффективность в фоторазведке местности с покрытием большей квадратуры с дальнего расстояния для дальнейшей расшифровки данных, в корректировке для FPV и подтверждения поражений, прокладке коридоров для дальнейших этапов разведывательных действий. Он способен углубляться в тыл врага до 50 км на скорости до 100 км/ч, работать при температурах от -15 С до +35 С, а скорость развертывания комплекса составляет 15 мин.

Партнеры проекта: стриминговый сервис MEGOGO, украинская креативная лаборатория Gusev Art Lab.

Справка

Подразделения, получившие комплексы БПЛА в рамках проекта: