Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить

Команда МВФ во главе с Гэвином Греем начинает встречи в Киеве для обсуждения налогово-бюджетных планов Украины на вторую половину 2024 года и среднесрочную перспективу.
Команда МВФ начинает работу в Киеве для обсуждения налогово-бюджетных планов Украины на вторую половину этого года и среднесрочную перспективу, сообщил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян в заявлении, распространенном во вторник постоянным представительством МВФ в Украине, пишет УНН.
Команда специалистов МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу
Украина получила 2,2 млрд долл. от МВФ3 июля 2024, 07:35 • 30306 просмотров