Украина получила 2,2 млрд долл. от МВФ
Киев • УНН
Украина получила $2,2 млрд от МВФ в рамках программы EFF на сумму $16 млрд для финансирования критически важных бюджетных расходов, социальных выплат и зарплат.
Украина получила 2,2 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ), сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, пишет УНН.
Украина получила 2,2 млрд долларов от МВФ. Это часть средств, предусмотренных программой EFF в размере 16 млрд долларов. (...) Перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей
Детали
По его словам, для получения этого транша Украина "выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы - впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ".
Он выразил благодарность главе МВФ Кристалине Георгиевой и ее команде за весомую и непоколебимую поддержку Украины.
МВФ одобрил выделение Украине транша на 2,2 млрд долларов28 июня 2024, 20:08 • 58389 просмотров