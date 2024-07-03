Украина получила 2,2 млрд долл. от МВФ

Украина получила 2,2 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ), сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, пишет УНН.

Украина получила 2,2 млрд долларов от МВФ. Это часть средств, предусмотренных программой EFF в размере 16 млрд долларов. (...) Перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

По его словам, для получения этого транша Украина "выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы - впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ".

Он выразил благодарность главе МВФ Кристалине Георгиевой и ее команде за весомую и непоколебимую поддержку Украины.

МВФ одобрил выделение Украине транша на 2,2 млрд долларов