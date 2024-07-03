Україна отримала 2,2 млрд дол. від МВФ
Київ • УНН
Україна отримала $2,2 млрд від МВФ в рамках програми EFF на суму $16 млрд для фінансування критично важливих бюджетних видатків, соціальних виплат і зарплат.
Україна отримала 2,2 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу, пише УНН.
Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ. Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. (...) Перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів
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З його слів, для отримання цього траншу Україна "виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми - вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ".
Він висловив вдячність голові МВФ Крісталіні Георгієвій та її команді за вагому та непохитну підтримку України.
МВФ схвалив виділення Україні траншу на 2,2 млрд доларів28.06.24, 23:08 • 58751 перегляд