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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59343 перегляди

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Україна отримала 2,2 млрд дол. від МВФ

Київ • УНН

 • 30523 перегляди

Україна отримала $2,2 млрд від МВФ в рамках програми EFF на суму $16 млрд для фінансування критично важливих бюджетних видатків, соціальних виплат і зарплат.

Україна отримала 2,2 млрд дол. від МВФ

Україна отримала 2,2 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу, пише УНН.

Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ. Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. (...) Перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів

- написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

З його слів, для отримання цього траншу Україна "виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми - вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ".

Він висловив вдячність голові МВФ Крісталіні Георгієвій та її команді за вагому та непохитну підтримку України.

МВФ схвалив виділення Україні траншу на 2,2 млрд доларів28.06.24, 23:08 • 58751 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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