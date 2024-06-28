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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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МВФ схвалив виділення Україні траншу на 2,2 млрд доларів

Київ • УНН

 • 58751 перегляди

МВФ схвалив новий транш у розмірі 2,2 мільярда доларів для України в рамках програми розширеного фінансування, спрямованої на підтримку державного бюджету та економічної стабільності України в умовах триваючого конфлікту.

МВФ схвалив виділення Україні траншу на 2,2 млрд доларів

Сьогодні МВФ схвалив надання Україні нового траншу на $2,2 млрд. Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила четвертий перегляд розширеної угоди щодо Програми розширеного фінансування (EFF) для України, дозволивши виділити країні близько 2,2 мільярда доларів США (1,66 мільярда SDR). Дані кошти будуть спрямовані на підтримку державного бюджету України.

Сьогодні Виконавча рада МВФ завершила 4-й перегляд програми для України, дозволивши негайно виділити країні 2,2 мільярда доларів США в рамках 4-річної угоди на 15,6 мільярда доларів США для підтримки економічної стабільності 

– Міжнародний валютний фонд.

За інформацією, незважаючи на складні умови, Україна продемонструвала високі показники в рамках EFF. Усі кількісні критерії ефективності на кінець березня були виконані, а всі структурні контрольні показники до кінця червня були виконані вчасно або з короткою затримкою.

Українська економіка демонструє стійкість, хоча перспективи залишаються вкрай невизначеними. Для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стабільності, а також для посилення інституційних реформ, які прокладуть шлях до вступу до Європейського Союзу, необхідний стійкий імпульс реформ та своєчасне виділення зовнішньої підтримки.

Сьогодні очікується засідання правління МВФ по Україні і рішення про 2,2 млрд дол. траншу28.06.24, 09:39 • 37540 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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