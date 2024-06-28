Сегодня МВФ одобрил предоставление Украине нового транша на $2,2 млрд. Об этом сообщает Международный валютный фонд, передает УНН.

Детали

Сегодня Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил четвертый пересмотр расширенного соглашения по Программе расширенного финансирования (EFF) для Украины, позволив выделить стране около 2,2 миллиарда долларов США (1,66 миллиарда SDR). Данные средства будут направлены на поддержку государственного бюджета Украины.

Сегодня Исполнительный совет МВФ завершил 4-й пересмотр программы для Украины, позволив немедленно выделить стране 2,2 миллиарда долларов США в рамках 4-летнего соглашения на 15,6 миллиарда долларов США для поддержки экономической стабильности - Международный валютный фонд.

По информации, несмотря на сложные условия, Украина продемонстрировала высокие показатели в рамках EFF. Все количественные критерии эффективности на конец марта были выполнены, а все структурные контрольные показатели до конца июня были выполнены вовремя или с короткой задержкой.

Украинская экономика демонстрирует устойчивость, хотя перспективы остаются крайне неопределенными. Для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой стабильности, а также для усиления институциональных реформ, которые проложат путь к вступлению в Европейский Союз, необходим устойчивый импульс реформ и своевременное выделение внешней поддержки.

Сегодня ожидается заседание правления МВФ по Украине и решение о 2,2 млрд долл. транша